M le président Ba N’Daou, le vice-président GOITA. Il se passe des choses dans le cercle de Bankass, des choses extrêmement graves car le volcan qui va détruire Mopti est en ébullition hier à Ségué.

Les 12 communes du cercle de Bankass capitulent une après une et signent des accords d’allégeance aux terroristes pour survivre. De Baye à lessogou, de Ouenkoro à soubala tous aujourd’hui sont sous le contrôle des terroristes. Sur les 12 communes du cercle de Bankass 8 ont déjà signé l’accord de capitulation. Les 4 autres le feront bientôt si rien n’est fait et ouvriront le boulevard aux terroristes jusqu’à Mopti.

Parmi ces communes il y’a celle de Ségué qui constitue un verrou stratégique. Situé entre les communes du cercle de Tominian à l’ouest, celle de Tori au sud et Bandiagara au Nord, Ségué est le verrou stratégique dans la protection du cercle de Bankass et de Bandiagara.

Le président et vice-président si Ségué tombe, les terroristes auront la liberté de circuler de Baye à Dimbal et de Ouenkoro à Ouo dans la plus grande liberté et contrôler l’axe koro Bandiagara qui n’a que trop souffert déjà. Ils seraient à la porte de Bankass qui ne pourra résister longtemps. Si Bankass tombe Mopti tombera à coup sûr.

Jadis existait une unité FAMAs basée à Ségué qui assurait la protection du plateau Dogon jusqu’à la limite du cercle de Tominian et Bandiagara au Nord. Unité qui a quitté au grand désarroi des populations.

Le président et vice-président, voilà 8ans déjà que les groupes d’autodéfense ont résisté, combattu et repoussé les terroristes. Près de 8 ans les enfants de la quasi-totalité des communes du cercle de Bankass ne vont plus à l’école. Pendant 8 ans les greniers, les maisons, le bétail sont systématiquement brûlés, détruits et / ou emportés.

Le président deux généraux sont déjà passé à la tête de l’exécutif régional sans prendre au sérieux la situation du cercle de Bankass. Les conséquences sont indescriptibles. Comment organiser des élections dans ces conditions avec l’absence totale de l’Etat dans ces localités. Les préfets, les maires tous ont été contraint d’abandonner leurs localités.

La chute de l’ancien régime et l’arrivée des FAMAs au pouvoir avait suscité d’immenses espoirs au sein de la population du cercle de Bankass qui pensait enfin voir le bout du tunnel. La déception fut à la taille de l’espoir.

Le président et le vice-président il est encore temps. Il est encore temps de déployer des forces pour combattre et récupérer le cercle de Bankass. A ce rythme bientôt la région de Mopti et Bandiagara ne seront plus le Mali et la suite sera incontrôlable.

Vous êtes avertis.

Attention, attention le volcan est en ébullition.

Source:

L’enfant de Bankass

