Le Comité Exécutif national du Syndicat national de l’enseignement du supérieur (CEN-SNESUP) a envoyé, le 24 janvier 2022, une lettre au premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. Cette lettre porte sur la relance des travaux de la Commission de suivi des Procès verbaux de conciliation de 2021 entre le SNESUP et le Gouvernement.

Nous avons appris avec amertume, indique la lettre, l’embargo infligé au Mali par la CEDEAO et l’UEMOA, le 09 janvier 2022. Nous exprimons, ajoute la lettre, notre plein soutien aux autorités dans la lutte pour l’expression de la souveraineté de notre pays. Debout sur les remparts, affirment les enseignants, nous demandons d’associer les Enseignants-Chercheurs à la recherche de solutions durables à la crise multiforme dont souffre notre pays.

Toutefois, indique la lettre, nous demandons la relance des travaux de la Commission de suivi des 04 procès verbaux de conciliation de 2021 entre le SNESUP et le Gouvernement pour finaliser la gestion des revendications en cours qui sont: la signature de l’ordonnance sur la nouvelle grille indiciaire planchers 792 et plafonds 1752 conformément à l’article 66 du Statut des Enseignants-Chercheurs et sur l’âge de la retraite à 67 ans pour les Enseignants-Chercheurs seniors ; la prime de recherche (article 34 du Décret) ; la signature de l’arrêté d’intégration dans la Fonction Publique des 32 agents admis au test d’aptitude et des 11 cas litigieux ; la signature du décret fixant les modalités d’application du Statut des enseignants-Chercheurs relu pour la hiérarchisation des Assistants et des Attachés de Recherche ; les heures supplémentaires.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :