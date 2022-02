Aussitôt publiée, la liste des bénéficiaires des nouveaux logements sociaux de Bamako suscite une vive polémique liée notamment à la qualité de certains bénéficiaires. Et le débat fait rage sur les réseaux sociaux où ils sont très nombreux ceux qui conseillent au président Assimi Goïta l’annulation pure et simple de cette liste qui n’honore pas le gouvernement de transition puisque ne reflétant aucune des valeurs du Mali Kura.

«L’état de ce qui évolue, se modifie» (choses, circonstances, états psychologiques) ! C’est ainsi que le dictionnaire «Le Robert» définit le changement, un mot qui est dans tous les discours voire sur toutes les langues ces dernières années au Mali. Les événements du 18 août 2020 ont été bien accueillis par les Maliens qui voyaient ainsi une belle opportunité de mettre fin à toutes les mauvaises pratiques accentuant le fossé social et hypothéquant nos efforts de développement.

L’objectif du changement, selon toujours «Le Robert» est de faire prendre conscience aux collaborateurs ou aux citoyens voire aux cadres qu’une transformation est inéluctable, les convaincre que la seule manière d’aller de l’avant est le changement de comportement individuel collectif. Au Mali, ce changement n’est possible que si les agents et les cadres de la Fonction publique mettent par exemple en tête que si on devient fonctionnaire dans un pays pauvre on ne peut pas être multimillionnaire. Et en la matière, les dirigeants doivent toujours donner le meilleur exemple en mettant fin à des pratiques comme le favoritisme.

Ainsi, les Maliens s’attendaient à une attribution transparente et moins partisane des nouveaux logements sociaux de Bamako. Malheureusement, depuis la publication de la liste, la polémique ne cesse d’enfler. Et cela parce que la liste est «truffée d’irrégularités». Ainsi, des gens ont vu leurs nom et prénom sur la liste sans postuler selon eux ; de nombreux proches du Premier ministre et de sa famille seraient sur la liste des bénéficiaires qui ne comporte aucune adresse des bénéficiaires… et comme l’a dénoncé un confrère, «cela ne peut se faire dans un pays sérieux lorsqu’il s’agit de résultats de compétition et lorsque les homonymies y font légion»… Le constat est aussi que des gens qui ne sont pas dans le besoin en ont eu (d’autres en doublure). Tout comme des gens résidant au pays ont bénéficié du logement social sur la liste des Maliens de la Diaspora. Ce qui nous met en face de probables délits de faux et usage de faux, usurpation de titre… Des irrégularités qu’on ne peut malheureusement pas imputées à de simples «erreurs indépendantes de la volonté» des membres de la commission d’attribution. Des pratiques inimaginables dans une République où le Chef du gouvernement clame haut et fort que le changement est inéluctable et que les autorités de la transition ne sont animées que du seul désir de refondation de l’Etat afin de bâtir le Mali Kura sur des valeurs.

L’image d’intégrité des dirigeants de la transition déjà écornée

Cette attribution est malheureusement jugée scandaleuse dans presque toutes les couches socioprofessionnelles où on exige l’annulation pure et simple de la liste rendue publique. Pis, ils sont nombreux ceux qui souhaitent aujourd’hui que ceux qui sont dans la procédure d’attribution des logements sociaux, notamment le directeur de l’Office malien de l’Habitat et les membres de la Commission d’attribution soient remerciés. «Le problème de toit au Mali est une préoccupation sérieuse et sensible dans ce pays. Le même président de la commission, qui est pris à partie depuis des années pour des irrégularités et le favoritisme flagrants, est toujours au devant de cette structure», dénonce un confrère qui est en train de faire des investigations sur la moralité de cette nouvelle liste.

«Depuis le décès du Général Mamadou Coulibaly, il n’y a plus de sérieux et d’intégrité dans le traitement des dossiers des logements sociaux. Ces dernières années, rares sont ceux qui en ont besoin et qui en ont bénéficié. Ces logements sont plutôt attribués aux nantis, à ceux qui sont dans les grâces du pouvoir du moment. Aucune moralité dans leur attribution», a dénoncé un cadre du secteur de l’immobilier. «Les logements sont attribués à des gens qui les transforment tout de suite et les mettent en location. Je me rappelle que la dernière fois que l’OMH a voulu sortir les mauvais payeurs, ses agents étaient surpris de se retrouver en face des ménages essentiellement en location. Et pourtant cela est interdit…», enfonce une enseignante du secondaire à la retraite.

Et les Maliens s’attendaient à autre chose maintenant qu’on veut bâtir le Mali Kura en tournant la page d’une gouvernance peu vertueuse. «Hélas, on parle de changement, mais rien ne change en réalité», déplore l’enseignante. En tout cas, ce «scandale» qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis lundi dernier (14 février 2022), donne raison à ceux qui pensent qu’il faut forcément «passer par un nettoyage complet et profond de nos institutions».

Face à ce scandale autour de la liste des bénéficiaires, pour la transparence et l’esprit de Mali Kura, ces attributions doivent être tout simplement annulées. Et cela d’autant plus que cela va sérieusement entamer la crédibilité des autorités de transition dans leur volonté de changement. Et, déjà, il clair est que soupçon de magouilles a semé le doute dans la tête de ceux qui croient à la nécessité du changement et qui avaient aveuglément confiance aux autorités en place.

Selon nos dernières informations, le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a ordonné hier mardi 15 février 2022 l’ouverture d’une enquête sur cette attribution des logements sociaux. «Si ce qui se dit sur la distribution des logements sociaux est vrai, l’annulation de cette opération est impérative. Ce n’était pas la raison de notre combat contre l’ancien régime. La corruption et le favoritisme n’ont pas d’avenir dans le projet de renaissance du Mali. Les responsabilités doivent être situées en vue des sanctions», a aussi souhaité M. Nouhoum Sarr, membre du CNT.

Moussa Bolly

