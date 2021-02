La remise des prix aux trois lauréats du concours d’architecture et d’urbanisme pour la conception de cités modèles de logements à N’Tabacoro, organisé par l’Office Malien de l’Habitat (OMH), a fait l’objet d’une cérémonie, le vendredi 19 février 2021, sous la présidence du Chef de cabinet du ministère des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Amadou Diarisso.

Bientôt les logements sociaux de N’Tabacoro feront peau neuve sous le leadership du nouveau D.G, Sékou Demba. Il tente de changer le visage et le style de construction des logements sociaux communément appelés « ATTbougou ». Le concours d’architecture et d’urbanisme pour la conception de cités modèles de logements à N’Tabacoro, organisé par l’Office Malien de l’Habitat (OMH), a connu son épilogue, le vendredi dernier, par la remise de prix d’encouragement aux trois lauréats qui reçoivent respectivement cinq, trois et deux millions de FCFA. Il s’agit du Groupement SOUDANAISE/EDIFICARE, classé premier ; le Cabinet d’architecture ARCADE, classé deuxième et le Groupement URBADEX/ARCHIK, troisième.

« C’est dans un souci d’améliorer l’offre de logements que ce concours a été organisé sous le leadership du ministre en charge de l’Habitat, avec l’appui technique de la Direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat ainsi que des ordres professionnels du bâtiment », a expliqué le Directeur général de l’OMH, Sékou Demba.

Le concours a permis à différents cabinets d’architecture et d’urbanisme du Mali et de l’étranger de mettre en exergue leurs talents en matière d’aménagement et de conception, en proposant des cités modèles disposant de toutes les commodités.

« Ainsi sur 15 dossiers achetés, 6 offres ont été enregistrées et les propositions reçues sont d’une grande richesse, qui j’en suis sûr, montrent à suffisance que la prise en charge de nos préoccupations passe par l’implication des ordres professionnels… »A précisé le DG de l’OMH, pour qui, ce concours d’architecture et d’urbanisme ainsi que d’autres actions en cours au sein du département, notamment l’introduction du dispositif du prêt acquéreur aux approches d’intervention de l’Office Malien de l’Habitat, n’ont qu’un seul objectif, celui d’améliorer les conditions de vie des Maliens.

Enfin, le Directeur général de l’OMH a remercié les membres de la commission, les services techniques du département et le personnel de l’OMH pour leur « appui précieux apporté dans le cadre du jury et pour l’organisation de cette cérémonie ».

Le Chef de cabinet du ministère des Affaires foncières, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Amadou Diarisso, a laissé entendre que le département ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions allant dans le sens de l’amélioration du mieux-être de nos compatriotes en matière de logement décent.

Source : CCOM

Commentaires via Facebook :