L’information a été donnée par le ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Monsieur Mossa AG ATTAHER au cours d’un point de presse tenu ce mardi 8 août 2023 dans son cabinet en présence des membres de son cabinet et aussi du Président du CSDM Mohamed Cherif Haidara. Le thème retenu : “Mobilités humaines, facteurs d’intégration, de développement et d’enrichissement culturel : Quelle contribution des Maliens établis à l’Extérieur à la Refondation de l’État ?”, l’événement vise à diagnostiquer la situation des Maliens résidant à l’étranger.

Les états généraux de la migration et le cadre de concertations avec les maliens établis à l’extérieur prévu du 17 au 19 août prochain sera présidé par le Président de la Transition, chef de l’État, SE le Colonel Assimi GOÏTA.

Au cours de ses états généraux de la migration et le cadre de concertations avec les maliens établis à l’extérieur, un diagnostic réel de la situation de la diaspora malienne sera fait et aussi de proposer des solutions idoines pour une gouvernance durable des migrations.

L’événement verra la participation de plus de 300 représentants issus de diverses strates de la diaspora, incluant des responsables associatifs, des intellectuels et des opérateurs économiques, contribuant ainsi à enrichir les discussions.

Pour le Ministre Mossa AG ATTAHER, ces États Généraux de la Migration et le cadre de Concertations avec les Maliens établis à l’Extérieur visent à restaurer l’unité, l’entente et la cohésion au sein de la diaspora malienne. Cette rencontre constitue également une opportunité de célébrer l’engagement de cette diaspora en faveur du développement socio-économique et culturel du Mali.

En prélude des travaux de panels techniques, un panel de haut niveau se tiendra sur les enjeux migratoires. Les thématiques proposées pour les travaux de panel sont entre autres : Panel 1 : Les recommandations issues des Assises Nationales de la Refondation de l’État sur la gestion des Maliens établis à l’extérieur ; Panel 2 : États des lieux des textes régissant les Maliens établis à l’extérieur ; Panel 3 : Protection des Maliens établis à l’extérieur, enjeux et perspectives ; Panel 4 : Défis des migrations irrégulières et la traite des personnes ; Panel 5 : Mécanismes de mobilisation de la diaspora pour le développement national (investissements productifs) ; Panel 6 : Définition de l’architecture d’un cadre de concertation avec les maliens établis à l’extérieur; Panel 7 : Contribution des scientifiques à la gouvernance migratoire ; Panel 8 : Articulation entre migrations et intégration sous régional ; Panel 9 : Coopération en matière de gouvernance migratoire et enfin une séance plénière : Cadre de concertation des maliens établis à l’extérieur.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

