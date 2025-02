Le jeudi 30 janvier 2025, l’Hôtel de l’Amitié a abrité la cérémonie de signature des conventions de partenariat entre le Ministère des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Mali. Ladite cérémonie était placée sous la présidence du ministre de tutelle Moussa Ag Attaher et marque une avancée significative dans l’amélioration de la gouvernance migratoire et la valorisation du rôle essentiel de la diaspora malienne dans le développement national. D’autant plus que la diaspora constitue la vitrine de notre pays à l’étranger et dresse des ponts entre les pays d’origine et de résidence pour faciliter à la fois les échanges économiques et les transferts sociaux.

Ainsi, le ministre s’est dit comblé d’apposer son sceau aux deux conventions passées avec OIM-Mali, au regard des enjeux et défis partagés de la migration ainsi que de la communauté d’actions qu’ils requièrent. «C’est seulement ensemble que nous pourrons impacter positivement la gestion des migrations», a-t-il indiqué.

À noter que la première convention définit le cadre global du partenariat entre les deux parties et porte sur des axes stratégiques à savoir : la protection et la réintégration des migrants que sont le renforcement des capacités des acteurs du domaine, le renforcement de la coordination dans la gouvernance des migrations, le développement de politiques et stratégies migratoires, la mobilisation de la diaspora malienne pour le développement national et la visibilité des activités dans le domaine de la migration. La seconde quant à elle a trait à l’appui de l’OIM à la relecture de la Politique nationale de migration (PONAM) et son plan d’action. Ce qui devrait permettre d’adapter davantage la politique au contexte mouvant de notre société millénaire.

Le ministre Mossa Ag Attaher s’est dit convaincu que ce partenariat permettra d’améliorer significativement la gouvernance migratoire dans l’intérêt de toutes les parties.

Aly Poudiougou

