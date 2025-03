Un sit-in prévu le lundi devant l’ambassade de la Mauritanie à Bamako, visant à protester contre les expulsions massives de Maliens vivant en Mauritanie, n’a pas pu se tenir. Les forces de l’ordre ont quadrillé les lieux, empêchant tout regroupement.

Ces derniers jours, des centaines de Maliens, Guinéens, Sénégalais et Ivoiriens en situation irrégulière ont été interpellés et placés dans un centre de rétention à Nouakchott, en attendant leur expulsion. Les autorités mauritaniennes justifient ces mesures par leur lutte contre l’immigration clandestine et les réseaux de trafic de migrants.

En réponse à ces expulsions massives, plusieurs mouvements et associations anti-expulsions ont voulu organiser un sit-in prévu ce lundi 10 mars 2025, à 9 heures, devant l’ambassade de la Mauritanie à Bamako. Ce rassemblement visait à dénoncer les abus et mauvais traitements subis par les Maliens en Mauritanie et à interpeller les autorités, tant mauritaniennes que maliennes, pour une intervention immédiate en faveur des migrants.

Cependant, les forces antiémeutes ont empêché ce rassemblement. Selon des témoins sur place, depuis dimanche soir, la sécurité autour de l’ambassade avait été considérablement renforcée. Tôt ce lundi matin, un dispositif composé de gendarmes, policiers et membres de la garde nationale a été déployé pour sécuriser la représentation diplomatique. Les accès à l’ambassade ont été strictement filtrés, autorisant uniquement le personnel habilité à y entrer.

Face à cette situation, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine a rapidement effectué une mission à Nouakchott pour évaluer la situation et fournir un soutien financier et matériel d’urgence aux migrants en vue de leur rapatriement.

Dans un communiqué, le ministre Mossa Ag Attaher a également rappelé que les relations entre le Mali et la Mauritanie sont fondées sur des liens historiques d’amitié et de fraternité. Il a souligné que les populations des deux pays ont toujours cohabité en parfaite harmonie.

Ousmane Mahamane

