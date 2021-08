Prochaine conférence du HCME : La caution des 10 millions bloque-t-elle les candidatures ?

En prélude à la tenue du 7ème congrès du Haut conseil des Maliens de l’extérieur, certaines voies se lèvent pour mettre en cause les textes et l’organisation de ce congrès. L’on est même tenté de boycotter cette rencontre qui doit choisir la nouvelle structure dirigeante durant les 5 années à venir. Qui a intérêt à mettre en branle cette assise ?

Sur les anneaux de communication de certaines personnes fustigent Habib Sylla et son équipe. Elles estiment que l’actuel président du Hcme veut à tout prix rester à la tête de cette association. La fixation de la caution de 10 millions non remboursable alimente la colère. Pour eux, cette caution est non seulement exorbitante, mais aussi elle vise à éviter les candidatures de certains adversaires du président sortant. Mais du côté du Hcme, on justifie la caution des 10 000 000 FCFA par le souci d’éviter des candidatures sans contenu et d’enrichir la caisse de l’association.

C’est pourquoi, bon nombre d’éventuels candidats refusent de déposer leurs candidatures. Toute chose qui favorise la candidature d’Habib Sylla et son maintien à la tête de cette association comme le dit ses détracteurs. Certains, ne doutant pas de la candidature d’Habib Sylla, vont plus loin. Ils disent que l’actuel président du Hcme veut instaurer une monarchie à la tête de l’association. Ces adversaires soutiennent qu’Habib a perdu son statut de Malien de l’extérieur y compris les membres de son bureau.

Dans un esprit éclairé et une maitrise parfaite des textes du Hcme, Solomane Coulibaly, conseiller à la communication et porte-parole de cette association apporte des éclaircissements. Selon lui, la caution de 10 millions a été décidée à la suite du congrès extraordinaire tenu en mars 2019. Partant, il a ajouté que de cette date à aujourd’hui, personne de façon officielle n’a mis en cause la fixation de cette caution.

Poursuivant M. Coulibaly dira que la personne qui n’est pas en mesure de fournir 10 millions n’a pas sa raison d’être à la tête du Hcme. « Pour preuve, le budget annuel de cette association est supérieur à 100 millions et la subvention de l’Etat à la date du mois de mai 2021 était à 15 millions. D’où viendra le reliquat? La cotisation annuelle qui est de 300 000 FCFA n’est pas payée comme convenu. Sur les 77 conseils de Base, seulement 13 sont à jour », a laissé entendre M.Coulibaly.

De son point de vue, depuis sa prise de fonction en 2009, Habib Sylla demeure le principal bailleur du Hcme. Il ajoute que c’est sous les rênes d’Habib que le Haut conseil a pris son envol. « Du siège en passant par l’acquisition du statut sans compter son combat quotidien pour le bien-être des Maliens établis à l’extérieur, Habib est de façon bénévolat au four et au moulin. Personne n’a fait comme Habib pour la défense des Maliens en détresse », a martelé monsieur Coulibaly.

C’est à la lumière de son combat pour les Maliens sans compter son apport personnel pour le fonctionnement du Hcme que certains présidents de base réclament la candidature de M.Sylla. « Comme les textes du Hcme n’ont pas délimité le nombre de mandat, c’est à Habib d’en décider », dit-il.

Ce qui est sûr, à la date d’aujourd’hui, aucune candidature n’est parvenue à la commission d’organisation. Ledit congrès est prévu du 27 au 28 août 2021 au Centre international de conférences de Bamako (Cicb).

Bissidi SIMPARA

