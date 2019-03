Honorable, Soumaila Cissé accompagné d’une forte délégation de son parti l’URD a été reçu en audience par Mohamed Chérif Haidara, président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) au quartier des 300 Logements. Au centre des débats, la situation des Maliens vivants à l’extérieur et la représentativité de la diaspora dans les institutions. C’était le vendredi 22 Mars dernier.

« Je suis très honoré d’être reçu avec mon équipe au siège du CSDM. Le CSDM est une organisation sérieuse, de vertu qui dit la vérité, une jeune organisation qui a su grandir vite. Si nous avons des organisations comme le CSDM, je crois que nous allons avancer. La diaspora occupe une place de choix dans notre pays qu’on le veuille ou pas, elle fait nourrir beaucoup de familles, apporte énormément à notre économie nationale. C’est vrai, nous sommes un parti politique et souhaitons avoir beaucoup de militants mais aujourd’hui, nous sommes venus en citoyens parce que je me considère comme un Malien de l’extérieur pour avoir vécu plus de cinq ans à l’extérieur du Mali. Nous avons constaté que la diaspora est sous-représentée dans nos institutions ; seulement trois au niveau du Conseil Economique, Social et Culturel. C’est pourquoi nous avons élaboré depuis longtemps un document dans lequel nous proposons 15 députés de la diaspora à l’Assemblée nationale, 2 conseillers nationaux ou sénateurs pour chaque région. Ce qui fait 10 et 5 conseillers au niveau du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Pour cela, l’URD et l’opposition de façon générale est engagée aux côtés de la Diaspora pour que la place qu’elle mérite lui revient. » voici les propos du chef de fil de l’opposition, honorable Cissé à sa sortie d’audience.

Le leader de l’opposition malienne a aussi salué de passage la participation remarquable de la diaspora lors de l’élection présidentielle surtout du côté de l’opposition avant de souligner que l’URD et l’opposition de façon générale sont disponibles de travailler avec la diaspora mais sur la vérité pour le développement du Mali. Il n’a pas manqué d’éloge à l’endroit du président du CSDM surtout son amour pour le Mali à travers ces multiples actions pour la décrispation du climat social.

À son tour, le président du CSDM, Mohamed Chérif Haidara se réjouit de la visite du chef de file l’opposition au siège du CSDM : « Nous sommes contents de la visite du président Soumaila Cissé et de son équipe au CSDM, nous avons échangé avec lui sur les soucis et préoccupations du CSDM mais aussi de partager ce qui a comme projet pour la diaspora. Au cours de cet échange, nous avons découvert un homme préoccupé pour le devenir et l’avenir du Mali mais également un homme de dialogue qui met le Mali au-dessus de tout. Lles derniers évènements au Mali confirment cela. », a déclaré le président du CSDM. Il faut rappeler que la visite s’est déroulée en présence de plusieurs présidents de sections CSDM et membres.

MamadouNimaga

