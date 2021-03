Festival international du Wassulu (FIWA) : La 4ème édition prévue du 8 au 10 avril à Yanfolila

Le Festival international du Wassulu (FIWA) se tiendra les 8, 9 et 10 avril à Yanfolila. La promotrice de l’événement, la diva Oumou Sangaré, a donné l’information, le jeudi 18 mars 2021, au cours d’une conférence de presse.

«Ce FIWA 2021 sera un peu particulier. La crise que vient de traverser l’humanité nous a amenés à nous recentrer sur ce qui est essentiel et à trouver des ressources en nous-mêmes pour croire à nouveau en l’avenir. La programmation du festival reflète une double constatation. En effet, nous allons à la fois célébrer nos valeurs ancestrales avec les meilleures troupes de Wassulu, et aussi, mettre la lumière sur la nouvelle génération de musiciens et leur formidable énergie. Entre Madou Sangaré, le grand dosso, et la jeune troupe Terrya musical, j’en suis sûre, ça va recharger les batteries de tout le monde !», explique Oumou Sangaré.

Pour l’artiste, le mérite de l’organisation du Festival international du Wassulu, revient au ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Kadiatou Konaré, qui l’a convaincue de ne pas annuler cette 4ème édition. «Je tiens vraiment à saluer l’attachement de Mme Kadiatou aux valeurs culturelles. Quand je suis allée la voir après sa nomination, elle m’a demandé : ‘’Oumou, à quand le Festival du Wassulu ? Parce que tu ne peux nous habituer à ce rendez-vous culturel, qui est un véritable vecteur de développement de Yanfolila et baisser les bras ensuite ! Ne laissez pas la culture malienne mourir ainsi… !’’», rapporte la grande cantatrice.

En ce qui concerne la Covid-19, elle rassure que les mesures préventives contre la propagation de la maladie conformément aux instructions des autorités sanitaires seront respectées à la règle.

Au nom du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Almamy Koureissy, a salué l’initiatrice pour la tenue du festival qui est devenu un rendez-vous culturel important. «Le festival est dans l’agenda culturel du Mali. Il est très important pour le département. Et, à cet effet, il était important que nous donnions rendez-vous à tout le monde de se retrouver dans trois semaines à Yanfolila pour le FIWA».

En plus des conférences-débats, des ateliers de formations, des visites touristiques, plusieurs artistes de renommée internationale sont attendus à cette 4ème du FIWA.

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :