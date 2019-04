Né le 1er janvier 1989 à Sikasso Sanoubougou 1, Modibo Konaté alias Van Guitare fut Ouvrier apprenant successivement plusieurs métiers dès sa rupture avec l’école. Souvent qualifié de « 12 métiers 13 valeurs » par des péjoratifs, Modibo n’ayant aucun lien séculaire avec la musique avait une admiration ultime pour la guitare. Selon des témoignages l’artiste aurait encaissé de petites sommes qu’il gagnait de ses métiers d’apprentissage, jusqu’à ce qu’il ait le montant lui permettant de s’offrir une guitare, qu’il a acheté et gardé minutieusement sans que ses parents ne le sachent.

Avec la guitare et l’inspiration naturelle de l’artiste, il passait des nuits blanches tout seul dans sa chambre entrain de conjuguer les chansons avec la guitare. De plus en plus l’artiste se fait dominer par l’amour de la musique et décide de rompre avec tout autre chose. Du coup il se fait traiter de tous les sales noms par certaines personnes de son entourages, arguant qu’il refuse de travailler tout en se consacrant à la guitare et la musique, d’où sa chanson culte : « Tieni bana finbeman », ce qui signifie en français (le gars refuse de travailler).

Malgré que le chemin soit épineux et plein de préjugés sociaux, l’amour de la guitare permet au jeune Modibo de percer avec plus de force et de courage afin de sortir la tête de l’eau. Les jours passent, et Modibo avance. Actuellement, il fait une ascension fulgurante, surtout après sa chanson retraçant le quotidien des jeunes sans emploi et la chanson dédiée à sa maman « Allô Maman ».

Faisant sa renommée avec cette chanson culte et tube Modibo Konaté alias Van Guitare, à travers une voix sans commentaire et une manipulation de Guitare puisant sa source dans l’amour qu’il a pour cet instrument, occupe le terrain des mélomanes de la capitale Bamakoise.

Doté d’une grande inspiration, l’artiste est capable de tenir sur la scène plusieurs heures sans mélanger les pédales. Aussi, c’est l’originalité de ses chansons qui les rendent encore plus attrayantes et agréables à écouter. Contrairement à beaucoup d’autres artistes, il chante rarement des morceaux appartenant à autrui. D’ailleurs, l’artiste affirme avoir des dizaines de cahiers remplis de chansons, a telle point, qu’il se demande souvent, s’il peut les réaliser toutes.

Pour ce qui n’ont jamais eu la chance de le voir se produire en Live, rendez-vous les vendredis soirs à l’espace radio libre de Tiken Jah Fakoly, sis à la cité Unicef de Niamakoro. Sans nul doute Van Guitare demeure un fils idéologique du multiple Grammy Awards Malien Ali Farka TOURÉ qu’il surnomme Tonton Farka. Il est déjà sur le chemin de ce grand homme et c’est au Maliens de lui donner encore plus de soutiens pour l’aider à atteindre ses objectifs.

Dognoume Diarra

