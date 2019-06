Le musicien Sidiki Diabaté, le « Petit prince de la kora » ne veut plus de guerre au Mali. Il ne cesse de crier son ras-le-bol contre cette « guerre » imposée aux Maliens. C’est ainsi qu’il a décidé d’organiser un concert Live le lendemain de la fête de Tabaski au stade du 26 mars afin de « rassembler les Maliens pour chanter et danser pour le retour de la paix et la réconciliation des cœurs au Mali ». Cette annonce a été faite le mercredi 26 juin 2019 à l’hôtel Radisson Blu au cours d’une conférence de presse qu’il a animée, accompagné par son manager Ali Gastro et Kissima Touré (organisateur du concert).

Selon Kissima Touré, l’objectif du concert Live est de rassembler les Maliens au stade du 26 mars pour chanter et danser pour la paix et la réconciliation au Mali. Et le lieu du stade du 26 mars pour tenir le concert n’est pas anodin. Il s’agit, pour eux, de relever le défi de donner un moment d’émotion, de recréation aux Maliens meurtris. A ses dires, ils ne lésineront pas sur les moyens pour que les Maliens puissent agréablement profiter du concert agréable. Pour cela, plus de 400 éléments de la Police seront déployés. D’après Ali Gastro, l’état d’esprit de Sidiki Diabaté et de son groupe est au top pour faire du concert de Bamako est un grand concert comme à Bercy en France. L’ouverture de la porte du stade du 26 mars est prévue pour 17 heures. Et le concert démarrera à 21 heures. Il a demandé aux fans de Sidiki Diabaté de sortir massivement et très tôt pour que le concert puisse démarrer à l’heure indiquée.

Sidiki Diabaté, artisan de la paix et de la réconciliation au Mali

En vrai maestro, Sidiki Diabaté a souhaité la participation des Maliens au concert Live. Car, à son entendement, « soutenir Sidiki Diabaté, c’est soutenir la musique et la culture maliennes, c’est soutenir la paix et la réconciliation au Mali ». Pour lui, le concert au stade du 26 mars est un concert pour la paix et la réconciliation au Mali. « Il s’agit pour moi de détendre les Maliens à travers la musique. Le concert permettra aux Maliens de chanter et danser ensemble pour la paix et la réconciliation », a-t-il affirmé. Il a tendu sa main fraternelle à tous les artistes qui seront disponibles pour l’accompagner dans ce concert. En artisan de la paix et de la réconciliation, il a prôné l’amitié, la solidarité, la fraternité, la cohésion entre les artistes maliens. Pour lui, tous les artistes maliens sont de la même famille. A ce titre, il ne peut pas avoir de concurrence entre eux. Ils son complémentaires pour la promotion de la musique et de la culture maliennes. Pour cette promotion, il a conseillé aux artistes de beaucoup travailler leur art.

Après le concert Live, Ali Gastro a informé que le nouvel opus de Sidiki Diabaté sera sur le marché discographique dans un mois. Et la sortie de cet album annoncera la tournée européenne et américaine de Sidiki Diabaté. Double disque de platine avec LamoMali, Sidiki Diabaté détient le trophée « Victoire de la musique, catégorie musique du monde ». Il est, entre autres, Tamani d’Or du meilleur artiste du Mali 2017 ; meilleur artiste Afrique de l’Ouest en 2018 à African music Awars ; meilleur artiste africain d’inspiration traditionnelle en 2018 à African music Awars. Il est le plus jeune artiste nominé aux Grammy Awards 2015.

La conférence de presse, une première, a permis à Sidiki Diabaté de bénéficier des conseils des journalistes.

Siaka DOUMBIA

