Sidiki Diabaté : « Mon père m’a transmis bien plus qu’un instrument »

MT : Sidiki, comment te sens-tu après ce concert et quelles sont tes impressions sur cette soirée ?

SD : Je suis submergé par l’émotion. Voir des milliers de personnes répondre à mon appel, c’est une bénédiction. Je remercie le bon Dieu, mes ancêtres et surtout mon public. Ce premier concert était important, et tout s’est passé au-delà de mes espérances. La salle a vraiment vibré aux rythmes de l’Afrique et du Mandé.

MT : Parlons du grand concert à venir, le 8 février 2025 à la Défense Arena Paris. On a frôlé le report, mais on peut dire que tout est finalement rentré dans l’ordre. Comment as-tu géré cette situation ?

SD : Oui, ça n’a pas été facile, je l’admets. Il y avait beaucoup de pression, des ajustements à faire et des défis à surmonter. Mais avec l’aide de mon équipe, de mes proches et surtout de mes fans, tout s’est bien déroulé. J’ai fait la promesse de ce concert, et je voulais absolument la tenir.

MT : La préparation de cet événement est un véritable défi. À quoi doit-on s’attendre pour cette soirée exceptionnelle ? Es-tu conscient de l’impact que ce concert pourrait avoir sur ton public et sur la musique mandingue ?

SD : Absolument. Nous allons transformer Défense Arena en un véritable hommage à nos aînés, des légendes comme Mory Kanté, Salif Keita et Youssou N’Dour. Ce n’est pas seulement un concert, mais un voyage dans nos racines, une célébration de la paix, de l’amour et du patriotisme. Je suis confiant que, comme lors des précédents concerts de la tournée, la Kora, cet instrument sacré transmis par mon père Toumani Diabaté, saura toucher les cœurs. C’est une grande fierté pour moi de porter cet héritage jusqu’à cet événement historique.

MT : Ne ressens-tu pas une certaine pression en portant cet héritage si lourd, celui de ton père et de toute une tradition musicale ?

SD : C’est une responsabilité immense, mais je suis né pour cela. Toute ma vie, j’ai été préparé à ce rôle. Le Docteur Maestro Toumani Diabaté, mon père, m’a transmis bien plus qu’un instrument : il m’a légué un devoir. Avec les bénédictions de ceux qui m’ont précédé, je suis prêt à continuer sur ce chemin et à hisser la Kora encore plus haut.

MT : Un mot pour tes fans, qui t’ont soutenu tout au long de cette tournée et lors de cette soirée exceptionnelle ?

SD : Je ne peux que leur dire merci, un immense merci. Sans eux, je ne suis pas Sidiki Diabaté. Leur amour, leur énergie et leur soutien sont ma force. Ce concert, c’est pour eux. J’espère qu’ils continueront à être à mes côtés dans les projets à venir, car l’aventure ne fait que commencer.

MT : Un dernier mot pour conclure ?

SD : Que cette soirée reste gravée dans les mémoires comme un symbole d’unité, d’amour et de célébration de notre culture. Merci à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures !