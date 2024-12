Entre visites de terrain et rencontre tous azimuts : La Primature au pas de course !

Un résumé des dix jours marathons du Premier ministre Dr Général Abdoulaye Maïga atteste de la vitalité démocratique enclenchée depuis l’arrivée de ce soldat des bonnes causes à la tête de la Primature. Nous ne nous lasserons jamais de dire tout le bien que l’on sait sur sa méthode de travail sous l’œil vigilant d’un grand examinateur qu’est le Président de la Transition malienne, le Général d’Armée Assimi Goïta. C’est juste pour témoigner de l’efficacité avec laquelle sa marque de fabrique s’imprime aux choses de la vie civile et politique et dans le monde religieux et associatif. C’est la règle générale et la règle d’or érigée principe de rigueur chez le nouveau chef du gouvernement : «il n’y a pas de miracle dans la réussite : le travail et la rigueur dans le travail». Revenons sur les premiers pas du Général Maiga à la Primature.

À ce jour, samedi 7 décembre 2024, Abdoulaye Maïga aura déjà fini de faire l’état des lieux de la gestion des structures vitales de l’État sous la Refondation dans l’ère de la Transition. Non seulement ! Mais également il a procédé à un large tour d’horizon des problèmes et blocages domestiques qui circulent informations, désinformation ou rumeurs. De manière sélective, il a pris l’engagement d’inscrire l’action du Gouvernement dans le cadre de la réalisation des orientations fondamentales indiquées pour la satisfaction des besoins légitimes des Maliens et de l’ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel. Conformément aux huit domaines d’actions prioritaires définis par le Chef de l’État, Général d’Armée Assimi Goïta. C’est bien ce qu’il a donné comme directives et rappelé consignes fermes aux membres siégeant de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), lundi dernier. C’est le cas de le dire ! Le Général-Docteur est sur tous les fronts depuis 10 jours. Toute une série de rencontres est initiée par le nouveau Premier ministre qui a, pêle-mêle, visité l’AIGE, la Société Edm une deuxième fois et reçu les partis politiques au sein de cadre de concertations puis la société civile… D’autres rencontres sont au programme avec son staff communicationnel reformaté et remembré, car dit-il, la communication est essentielle en temps de désinformation d’échelle. Auparavant, courant dernière semaine du mois de novembre, après sa nomination, dans la foulée de sa première rencontre avec l’Edm, il avait rencontré les leaders religieux du Haut Conseil islamique du Mali, le Patronat malien et les commerçants.

Il faut aussi signaler le séminaire gouvernemental qu’il a organisé et animé avec les ministres du Gouvernement pour accélérer la cadence et impulser un rythme de travail soutenu de l’exécutif gouvernemental afin de garantir une meilleure synergie groupée autour des enjeux concernant les huit domaines fixés axes de travail prioritaires par le Président Assimi Goïta, chef de l’État, Général d’Armée. C’était ce mardi 3 décembre à la Primature. Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, en a profité pour clarifier son objectif à travers ce séminaire qui vise à renforcer la synergie d’action au sein du gouvernement afin d’accélérer le rythme du travail et de l’action gouvernementale. À cette fin, il a insisté sur la prise en compte des huit axes stratégiques tracés par le Président Goïta au gouvernement. Aussi, a-t-il invité ses collègues Ministres civils et militaires à s’approprier les règles, procédures et principes fondamentaux du travail gouvernemental, de matière fonctionnelle et organisationnelle autour des Secrétariats généraux et des cabinets des départements ministériels gérés. Sans oublier de mettre l’accent sur l’aspect transparence relative aux procédures de la déclaration des biens des membres du Gouvernement ; les règles protocolaires à observer dans le cadre des missions gouvernementales ; ainsi que les grandes lignes de l’action gouvernementale et du Plan d’Action du Gouvernement (PAG).

Sur un autre plan, le Premier ministre a rappelé la doctrine du Mali Kura qui repose sur le respect de la souveraineté du Mali, de ses choix souverains au nom du peuple et la défense des intérêts vitaux de ses populations. Toutes choses qui doivent guider l’action gouvernementale, a-t-il fait savoir.

Dans la même veine, Docteur Abdoulaye Maïga a ouvert ses portes également aux partis politiques en ravivant la flamme jamais éteinte su Cadre de concertation permanente. C’était jeudi dernier, 5 décembre 2024.Toujours sur sa lancée de prise de fonction et d’échange tous azimuts, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation qu’il est cumulativement à son poste de Premier ministre et Général de division, Dr Abdoulaye Maïga, a initié cette rencontre avec les partis politiques au Centre de Formation des Collectivités Territoriales.

On s’en doute qu’au menu des discussions il n’y avait qu’un seul point à l’ordre du jour des partis invités : quelle est la date fixée pour les élections prochaines ? À cette question, peu volubile, le Premier ministre a adroitement esquivé en ramenant les échanges sur l’essentiel qui est la révision annuelle des listes électorales de 2024. Car sans le règlement définitif des couacs et imperfections de l’état civil comment identifier le Malien sans un numéro d’identification permanente et pérenne qui valide les données biométriques concernant ce citoyen malien ? Il est donc clair que l’objectif recherché avant la fixation de la date du scrutin présidentiel c’est de garantir une parfaite organisation des élections, apaisées et transparentes car adossées à une liste électorale épurée qui compte présentement 8.472.439 inscrits pour 573.284 ressortissants établis à l’étranger, contre 7.899.155 nationaux vivant sur le territoire. Ce n’est que dans cet ordre d’idées que la finalisation de l’adaptation du fichier électoral à la nouvelle réorganisation territoriale et administrative pourrait être actée, dans la perspective de la campagne électorale et les meeting d’information et de sensibilisation pour mobiliser massivement les citoyens à s’intéresser au choix de leurs mandataires légitimes. Pour ce faire, dira le chef du gouvernement, l’implication des partis politiques est attendue à hauteur de souhait dans les différentes activités de la révision annuelle des listes électorales (RALE).

Les partis ont soulevé l’impact du découpage territorial sur le découpage électoral, notamment avec l’érection des nouvelles entités territoriales des collectivités locales. Le PM a donné des gages sur tous ces aspects pour rassurer ses interlocuteurs qu’il a renseignés sur la modernisation et la sécurisation de l’état civil, principalement le passeport malien où figure le logo de la Cedeao mais qui ne nous est pas offert par l’ex-organisation communautaire. Parallèlement, il les a invités à l’union et à la résilience face aux défis multidimensionnels qui assaillant le pays. D’après ses propres mots : «Ce que nous vivons est pire qu’une guerre. Chaque fois que nous nous divisons, nous aidons nos ennemis». Le Premier ministre chef du gouvernement, Docteur Abdoulaye Maïga, Général de Division, n’a pas omis de lancer un appel vibrant aux différents acteurs politiques pour mener à leur terme ces difficiles réformes dans un esprit de dialogue constructif permettant de jauger la nécessité et l’inessentiel afin de mieux accompagner le processus électoral dans son intégralité.

Enfin, pour finir, Dr Abdoulaye Maïga, Général de division, chef du gouvernement a mis le curseur sur l’engagement des autorités de la transition à œuvrer dans l’intérêt de la population et à préserver la souveraineté nationale. Comme quoi, le tout nouveau Premier ministre et dernier certainement de l’ère de la Transition sous le Président Assimi Goïta a fini de rassurer ses contempteurs et ses affidés parmi les partis politiques avec qui il se serait déjà moult et maintes fois consultés tout au long de son magistère à la tête du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation où il n’a de cesse de surveiller le processus de rédemption politique lancé par les Assises nationales de la Refondation et les recommandations ouvrées par le CINSERE. Tout comme les recommandations du Dialogue Inter Maliens ont donné le ton pour un vrai Mali Kura issu de nos entrailles. Le Premier ministre en a pris compte depuis qu’il était porte-parole du gouvernement. Il faut préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Cela compte beaucoup aux yeux du Général Assimi Goïta. Président de la Transition de la République du Mali allant vers sa 4ème République formelle une fois les premières élections tenues scrutin au suffrage universel, dont le Référendum du 18 juin 2023 organisé par l’actuel Premier ministre himself à son poste de ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. La suite est en route. Suivons son actualité !

Khaly-Moustapha LEYE

