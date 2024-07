Suite à l’inactivisme de Choguel et de son gouvernement, et après des incertitudes, le président de la Transition Assimi Goïta, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il va désormais lui-même au charbon pour alléger la souffrance du peuple. Son objectif est de booster l’action gouvernementale et se départir des discours pompeux souverainistes et indépendantistes.

Le Colonel a désormais compris que les discours ne font pas avancer et constituent une perte de temps et d’énergie. Il ressort de nos investigations qu’Assimi a changé de mentalité et de fusil d’épaule. Il aura compris qu’il n’a pas de concurrent et qu’il fait face à lui-même.

C’est ainsi qu’il a initié un certain nombre d’actions au bénéfice des Maliens parmi lesquelles il y a le projet routier Bamako – Koulouba – Kati, estimé à 87 milliards de FCFA, une sorte de développement par les routes. Il y a aussi le chantier du lithium de Goulamina dans la région de Bougouni estimé à 81 milliards FCFA sans oublier les réformes faramineuses de l’énergie solaire qui culminent à 400 milliards FCFA dont 200 pour Sanankoroba, 100 pour Safo et 100 autres pour Chiakadougou.

Récemment, il a posé les jalons de la future université malienne de Sikasso avant de prendre l’avion pour Ouaga où il a ouvert les boulevards pour l’érection d’une véritable armée de développement au Burkina.

Auparavant, au Mali, c’est 250 gendarmes qui ont été logés dans des maisons de standing à Mountougoula. La série suit son cours avec le futur hôpital de Banankoro. Ce n’est pas tout car l’assainissement de l’administration est en cours cumulé à l’arrestation des délinquants financiers. Cet ensemble est mesuré à l’applaudimètre avec la prise de Kidal et la libération en douceur du reste du pays.

Le plan d’Assimi est de sécuriser le Mali, promouvoir l’emploi des jeunes, développer l’économie, mieux rendre la justice et bien distribuer la santé…

Issiaka SIDIBÉ

