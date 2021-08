Le Mali koura ou la continuité : Le Colonel Assimi Goita sera-t-il un héros ou un traître ?

Grand inconnu du public malien, le Colonel barbu s’est révélé à l’opinion un certain 18 Août 2020 après avoir mis fin à sept ans de gabegie, de corruption, de népotisme et de clientélisme. Il a parachevé deux mois de lutte sans répit d’une frange importante du peuple contre le régime IBK. Son acte, à savoir le coup d’Etat, bien que condamné par la loi fondamentale du Mali et par la communauté internationale, a été pourtant salué par une écrasante majorité des Maliens qui en avaient assez de la gouvernance chaotique du régime défunt. Auréolé de ce soutien indéfectible du peuple, le colonel Assimi Goita a désormais carte blanche pour opérer les changements auxquels le peuple aspire. Après le déclenchement de l’opération de lutte implacable contre la corruption, le Colonel Assimi Goita va-t-il céder aux sons stridents des voyous de la République ? Sera-t-il héros ou traître ?

De Mahatma Gandhi à Thomas Sankara, en passant par Fidel Castro, John Jerry Rowlings jusqu’à Paul Kagame, les hommes qui ont marqué leur époque et qui sont des immortels sont ceux qui ont le sens élevé du patriotisme, désintéressé par le pouvoir et qui sont prêts à l’ultime sacrifice pour leurs peuples. Le Colonel Assimi Goita a aujourd’hui plein de sources d’inspiration pour se rendre immortel dans son pays, à travers des actes de rupture. Il est indéniablement aujourd’hui, celui sur qui le peuple fonde de l’espoir. Il a une des rares occasions dans la vie d’un homme, d’écrire l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire moderne de notre pays. La lutte contre la corruption et la délinquance financière qui est le point d’orgue de la vaste stratégie de refondation du pays doit être menée jusqu’au bout, car la réussite de cette lutte déterminera le succès ou l’échec de la transition. Mon Colonel, ce chantier est le plus important des axes du Plan d’action du gouvernement Choguel Kokala Maiga.

La corruption est le véritable cancer qui s’est métastasé et qui a gangrené tous les secteurs de la vie socio-économique. Combattre ce fléau est une impérieuse nécessité pour les autorités de la transition en général et le Colonel Assimi Goita en particulier. Concomitamment à ce combat, le gouvernement doit amorcer les réformes politico- institutionnelles pour doter le pays d’institutions véritablement démocratiques. A ces deux grands chantiers se greffera le renforcement de la sécurité pour non seulement pacifier le pays, préserver l’intégrité du territoire, mais aussi et surtout, permettre la tenue d’élections générales sur toute l’étendue du territoire. La quatrième étape de la stratégie pour une transition réussie serait la relance de l’économie en débarrassant l’administration des cadres véreux et corrompus et en promouvant la culture de l’excellence.

En définitive, le Colonel Assimi Goita a désormais la clef de la refondation du Mali. Il a aujourd’hui l’occasion idoine d’écrire son nom en lettres d’or dans les annales de l’histoire de notre pays ou à défaut il sortira par la fenêtre. Qu’il prenne son courage à deux mains pour jeter les bases du Mali de nos rêves.

Youssouf Sissoko

