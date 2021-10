Sommet de l’OMC : Le Premier ministre Choguel à Genève…

Une semaine après son passage très remarqué à la tribune de l’ONU, le Premier ministre de la transition malienne, Choguel Kokalla Maiga est attendu demain, à Genève où il prendra part au sommet de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), une autre tribune très importante pour faire entendre la voix du Mali.

-maliweb.net- Le Premier ministre de la transition malienne, Choguel K Maiga, à la tête d’une forte délégation comprenant des ministres et des membres de son cabinet, a quitté Bamako pour Genève où débutent, demain, jeudi, les travaux de la journée mondiale du commerce. Dans la délégation du Premier ministre figurent trois membres du gouvernement. Il s’agit notamment du ministre du Développement rural, Modibo Keita, le ministre de l’industrie et du commerce, Mohamed Ould Mahmoud et le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement Social, Chargé de l’Action humanitaire et des Déplacés, Oumarou Diarra.

Selon une source proche de la Primature, à Genève, Dr Choguel Kokalla Maiga prendra la parole à la tribune de cet important sommet où sont annoncées une kyrielle de personnalités parmi lesquelles on peut citer, entre autres, la directrice générale de l’OMC, le Haut-commissaire aux droits de l’Homme, le Haut-commissaire des Nations unis pour les réfugiés, le Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). A l’agenda du Chef du Gouvernement non moins chef de file de la délégation malienne, figure une série de rencontres bilatérales à la faveur desquelles, indiquent les mêmes sources, Choguel Kokalla Maiga évoquera les dernières évolutions de la culture du coton dans notre pays où les producteurs, après la campagne cotonnière catastrophique de 2019-2020 ayant fait chuté la production de 75%, promettent un rebond record avec une production de 810.000 tonnes de coton lors de la campagne 2021-2022.

Papa Sow /maliweb.net

