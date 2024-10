Des responsables appellent à des efforts collectifs pour résoudre les problèmes de paix et de sécurité en Afrique

ADDIS-ABEBA, 15 octobre (Xinhua) — Des experts et des décideurs politiques ont exhorté les pays africains à positionner leur continent comme une force mondiale significative afin de relever les défis actuels et émergents en matière de paix et de sécurité.

Cet appel a été lancé lors de la conférence des ministres africains de la Défense, qui se tient de mardi à jeudi à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, sur le thème “L’Afrique, unie dans la paix, forte dans la sécurité”.

Bankole Adeoye, commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine (UA), a déclaré que le continent africain continuait d’être en proie à des conflits et à l’insécurité, ce qui affecte la vie de millions d’Africains.

“Presque toutes les régions d’Afrique sont témoins de la prolifération de groupes armés, y compris d’insurgés, d’organisations terroristes et de réseaux criminels, qui opèrent désormais au-delà des frontières et, parfois, défient la souveraineté des Etats membres”, a-t-il dit dans une déclaration prononcée en son nom.

Pour M. Adeoye, ces risques pour la paix et la sécurité sont à l’origine de diverses menaces dans toute l’Afrique, notamment des déplacements massifs, des violations des droits de l’Homme, l’effondrement de la loi et de l’ordre, ainsi qu’une tendance alarmante aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.

“Dans un contexte mondial en évolution rapide, l’Afrique doit s’imposer comme une force significative. Pour naviguer dans ce monde complexe et fragmenté, nous devons rester vigilants et proactifs dans la dissuasion des menaces émergentes”, a souligné le commissaire de l’UA.

La conférence des ministres africains de la Défense vise à renforcer les cadres de sécurité continentaux et à favoriser la coopération militaire entre les nations africaines.

Le vice-Premier ministre éthiopien Temesgen Tiruneh a fait remarquer que, ces dernières années, les problèmes de paix et de sécurité ont atteint des régions d’Afrique autrefois considérées comme sûres. Il a mentionné le fait que même les pays où règnent la paix et la stabilité connaissent de nouvelles tensions dues à des activités terroristes, appelant à une réponse unifiée pour faire face à ces menaces croissantes.

La ministre éthiopienne de la Défense, Aisha Mohammed, a déclaré que cette réunion de trois jours visait à renforcer les solutions collectives pour relever les défis actuels et émergents en matière de paix et de sécurité, tout en cultivant des partenariats au sein de l’industrie de la défense en Afrique, en s’inspirant des expériences des pays plus avancés.

Elle a souligné la nécessité pour les pays africains de s’unir pour faire face aux menaces qui cherchent à déstabiliser le continent et à entraver son progrès socio-économique. Fin

