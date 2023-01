La Minusma a célébré vendredi 6 janvier 2023, le transfert d’autorité de sa force de commandement au général Mamadou NDiaye après une année de service du commandant sortant Kees Matthijssen. Selon le chef de la mission des Nations-Unis, El Ghassim Wane, le général Mamadou N’Diaye va assurer l’intérim à compter du 9 janvier 2023 jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau commandant de la force.

Cette cérémonie a marqué la fin d’une année de commandement du commandant de la force, le général de corps d’armée Kees Matthijssen. Après 42 ans d’expérience militaire, le commandant Matthijssen prend également sa retraite.

« Comme je le dis toujours : plus les défis sont grands, plus nécessaire est la coopération. L’année dernière, la Minusma a trouvé sur son chemin 57 EEI, dont un tiers ont été repérés et désamorcés. J’ai vu les unités s’entraîner correctement et adapter leurs TTP (Tactiques, Techniques et Procédures), ce qui a permis de réduire le nombre de victimes lorsqu’un EEI est déclenché et de repérer les EEI à temps. Continuez à faire du bon travail ! », a affirmé le général Matthijssen en rendant hommage aux casques bleus décédés.

« Nous nous souviendrons d’eux et de ceux qui viendront après nous aussi. L’année dernière nous avons perdu 21 des nôtres et 52 ont été blessés du fait d’activités hostiles », a-t-il déploré.

Le Général de division Mamadou N’Diaye, nouveau commandant de la force de Minusma par intérim, a apprécié le leadership de son prédécesseur, le commandant sortant.

« Mon général, nous voici arrivés à la croisée des chemins, au terme d’une mission bien remplie où vous vous êtes employés à parfaire l’outil opérationnel de la Minusma, par un engagement constant et déterminé et en mettant à la disposition de la Force votre expérience de plusieurs années de commandement dans la générosité du partage et la patience de l’écoute de vos subordonnées, grâce à vos qualités humaines et professionnelles. Nous avons beaucoup appris en termes d’organisation et de méthode. La pertinence de vos analyses et la profondeur de vos réflexions stratégiques » a-t-il estimé.

Après avoir présenté ses vœux de nouvel an, le chef de la Minusma El Ghassim Wane a adressé ses vifs remerciements au général Matthijssen tout en réitérant l’engagement de la Minusma au côté du Mali au regard du contexte sécuritaire critique et des multiples défis présents en 2023.

«Dans les régions de Gao et de Ménaka, nous déplorons les multiples atrocités commises par des groupes extrémistes terroristes contre les populations civiles, les représentants de l’Etat, les forces de défenses et de sécurité maliennes ainsi que les forces internationales et groupes acteurs y compris les acteurs humanitaires. Le centre du Mali vient de connaître une situation difficile. Au terme de l’année 2022, la Minusma a comptabilisé 26 casques bleus tombés au champ d’honneur et 125 autres blessés. 265 casques bleus ont perdu la vie depuis le déploiement de la mission en juillet 2013» a-t-il informé en déplorant les pertes de vies humaines.

Correspondance particulière

