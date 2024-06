Ainsi un grand homme s’en est allé, la mort a fini par avoir raison de lui. C’est avec une immense tristesse et un profond chagrin que nous avons appris le décès de Monsieur Assarid Ag Imbarcaouane, 1er Vice-Président du CNT, survenu le samedi 25 mai 2024 à Tunis. En cette douloureuse circonstance, le Président du CNT, ainsi que l’ensemble des membres et du personnel parlementaire, expriment leurs condoléances les plus émues à la famille éplorée, aux proches et à la famille politique de l’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane.

Né en 1949 à Ansongo, dans la région de Gao, l’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane a consacré chaque instant de sa vie à servir sa communauté et son pays avec une passion inébranlable et un dévouement sans faille. Depuis ses premiers pas dans le domaine de la culture jusqu’à son ascension dans la sphère politique, il a incarné les valeurs de courage, d’intégrité et de bienveillance. Après des études primaires et fondamentales à Ansongo, puis des études supérieures à Moscou, il revient au Mali animé par une vision claire : contribuer à l’édification d’un avenir meilleur pour son pays. Sa carrière commence dans le domaine de la culture, où il laisse déjà entrevoir son potentiel de leader et son amour pour le Mali.

Cependant, sa véritable empreinte se fait dans le domaine politique. Son parcours à ce niveau est marqué par une longue présence à l’Assemblée nationale où il a été député de Gao pendant 21 ans. Il a plusieurs fois, occupé des postes de premier rang au sein du Parlement.

Élu Député à l’Assemblée Nationale en 1992 pour le parti ADEMA-PASJ, il n’a cessé de gravir les échelons, il est 4ème Vice-président, puis 1er secrétaire Parlementaire et 1er Vice-Président, assurant l’intérim du Président de l’Assemblée nationale entre 2000 et 2002. Son dévouement et sa compétence lui valent le respect et l’admiration de ses pairs, et son influence dépasse largement les frontières nationales.

Assarid a joué un rôle crucial dans la coopération interparlementaire, en particulier au sein de la coopération ACP-UE.

Auteur de plusieurs Résolutions sur le Mali dans les Institutions Interparlementaires ACP-UE, APF, UIP, UPA, UMPOCI.

En 2008, il a reçu une lettre de félicitation des 77 ambassadeurs des ACP pour le rôle qu’il joue dans l’Assemblée parlementaire. Son engagement pour le dialogue et la paix est un témoignage de sa volonté indéfectible de voir le Mali prospérer dans la stabilité et l’unité.

En 2011, il a co-présidé l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE-AFP, un moment clé de sa carrière où son leadership a brillé de mille feux.

De 2017 à 2020, Assarid a été Conseiller Spécial du Premier Ministre, chef du gouvernement, chargé de l’accord pour la paix issu du processus d’Alger et des relations avec toutes les Institutions constitutionnelles de la République. Il participe à l’organisation des tables rondes sur l’éducation.

Depuis l’installation du Conseil national de Transition en décembre 2020 jusqu’à son rappel à Dieu, l’homme politique au sens élevé est au four et au moulin pour la bonne marche de l’Institution parlementaire. Le brillant parcours de l’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane est loin d’être exhaustif.

Son départ est non seulement une perte incommensurable pour notre nation mais également pour le monde parlementaire.

Plus qu’un politicien, il était un mentor, un guide, et une source d’inspiration pour les jeunes générations. Les nombreuses distinctions honorifiques qu’il a reçues, dont celles de Chevalier, Officier, Commandeur et Grand Officier de l’Ordre National du Mali, sont une reconnaissance de son immense contribution au Mali.

L’Honorable Assarid Ag Imbarcaouane repose désormais au cimetière de Sirakoro Méguétana. Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants, mais aussi un héritage de service, de dévouement et de passion pour son pays. Son sourire bienveillant, sa voix sage et son esprit infatigable resteront à jamais gravés dans nos mémoires et nos cœurs. En ces moments de deuil, nous nous unissons pour rendre hommage à un homme exceptionnel et pour prier que son âme repose en paix. Nous remercions tous ceux qui partagent notre douleur et promettons de continuer à œuvrer pour le Mali qu’il aimait tant.

Bamako, le 28 mai 2024

La Direction de la Communication du CNT

