Décès de Coulibaly Rokiatou Bagayoko : Une grande professionnelle de la communication institutionnelle a tiré sa révérence

Décédée dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 en France, Coulibaly Rokiatou Bagayoko dite Rose a rejoint sa dernière demeure ce samedi 16 septembre 2023. Elle y a été conduite par une inconsolable foule de parents, de collègues, d’amis…

En elle, nous avons perdu une amie, une vraie copine au sens noble du terme. Elle m’a apporté un discret mais inestimable soutien lors de mon passage au Ministère de la Jeunesse et des Sports. A l’époque, elle était Chargée de Mission-Communication au Ministère de la Fonction publique et du Travail. Elle savait me motiver, me remonter le moral… Tout comme elle n’hésitait pas à me remonter les bretelles quand il le fallait.

D’une rigueur à toute épreuve, Rose fut une professionnelle jusqu’au bout des ongles. Avec son inséparable sourire, elle cultivait à souhait des valeurs comme la rigueur, la fidélité, la loyauté, la sincérité, la franchise, la probité morale, la conscience professionnelle.

Peu de temps après mon départ du Ministère de la Jeunesse et des Sports, elle a rejoint à son tour l’Équipe du Médiateur de la République. C’était du temps de Baba Akhib Haïdara. Nous nous sommes physiquement perdus de vue à cause des contraintes socioprofessionnelles. Mais, ce chaleureux contact est toujours demeuré, notamment à travers les réseaux sociaux !

Rokiatou était physiquement une dame frêle, mais coriace mentalement ! Elle s’est ainsi battue avec courage et abnégation contre cette maladie qui l’a finalement emportée sans jamais la vaincre moralement !

Rose restera à jamais dans nos cœurs !

Puisse Allah lui accorder le Firdaws comme dernière demeure au Paradis !

AMEN

Moussa Bolly

