Salah Ould Moulaye AHMED, écrivain émérite, auteur de plusieurs livres vient d’être rappelé à Dieu. Lui qui préparait un voyage sur le Mali et qui avait en chantier une nouvelle œuvre, nous a quitté pour sa dernière demeure, tôt ce jeudi 13 Janvier aux environs de 2 heures à Nouakchott.

Comme son frère ainé Chirfi Moulaye, Salah, un habitué et ami du quotidien Le Républicain, nous rendait visite, quand il venait à Bamako. Humble et généreux, il nous a apporté chacun de ses livres dont le lancement du dernier « Citations célèbres du monde entier », rassemblant 5000 citations, a eu lieu en juin 2021 au Grand hôtel de Bamako. Comme ce livre, nous avons eu l’honneur de recevoir des mains de l’auteur Salah, un exemplaire dédicacé de son précédent livre, à savoir, « Les 25 grandes idées qui ont marqué la Science et changé le monde ». C’était en Octobre 2018, quand en compagnie de son frère ainé Chirfi Moulaye, il nous rendit visite dans les locaux du quotidien Le Républicain (notre photo). La nouvelle de son décès qui nous tombe dessus comme un couperet nous meurtrit. Le temps d’un malaise dans la nuit du 12 au 13 Janvier, il s’en est allé sans encombre, avant l’aube. C’est la marque, selon les érudits de la sainte écriture, des élus de Dieu qui s’en vont tranquillement ! Puisse ceci présager et symboliser la voie du paradis et le compagnonnage du Prophète (SLW) ! Il nous laisse un riche héritage culturel, en plus des ouvrages sus-cités, il y a : ‘’L’apport scientifique arabe’’ (2014) ; ‘’De Thalès à Einstein’’ (2007), ‘’Les grandes personnages de l’histoire universelle’’ (2012) et ‘’Les grandes énigmes de la science contemporaine’’ (2013). Dors en paix Cheick Salah Ould Moulaye ! Nous y reviendrons.

B. Daou

