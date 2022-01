Ça y est ! Mary Kéita succède désormais à Souleymane Waïgalo à la tête de la Banque nationale de développement agricole (BNDA). Le nouveau directeur général a été nommé lors de la 142e session du conseil d’administration, tenue le 16 décembre 2021, à Paris, en France avant de prendre fonction, le 18 janvier 2022.

La Banque nationale de développement agricole (BNDA) a un nouveau directeur général. En effet, c’est à Mary Kéita, précédemment directeur de la conformité et des risques, que le conseil d’administration a confié la lourde et exaltante tâche de présider aux destinées de la Banque verte du Mali. C’était à l’occasion de sa 142e session tenue le 16 décembre 2021 à Paris, sous la présidence de Moussa Alassane Diallo, président du conseil d’administration.

C’est un économiste chevronné, pur produit de l’Ecole nationale d’administration (ENA) du Mali, qui prend les commandes de l’une des quatre premières banques de notre pays. Pour mener à bien cette mission, il peut s’adosser à sa longue et riche expérience acquise dans cette même boîte qu’il a intégrée en février 1992 en qualité de cadre à la direction du réseau et de l’exploitation, où il fit valoir ses compétences jusqu’en août 1995.

Cela lui servira de rampe de lancement pour occuper différentes responsabilités au sein de l’institution financière. Du poste de directeur de l’agence de Niono, ensuite de Fana, au poste de directeur de la conformité et des risques, en passant par celui de chef service marketing et de directeur commercial et du marketing adjoint, l’homme aura gravi tous les échelons à la BNDA.

Ayant pris fonction officiellement le 18 janvier 2022, le tout nouveau directeur général développe des compétences en marketing bancaire, gestion de la monétique, gestion des risques, mise en place et conduite de programme de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement de terrorisme, etc.

Ce parcours riche et cette somme d’expérience constituent autant d’atouts pour ce bourreau du travail doublé de perfectionniste afin de maintenir au vert les voyants de la BNDA. Celui qui fut le président de la Commission du comité monétique national et de la conformité de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF) pourra également compter sur des hommes et des femmes qui ont contribué, avec lui bien sûr, à asseoir et renforcer l’image de marque de la BNDA et de consolider sa position stratégique dans le microcosme bancaire malien.

Bon vent M. le directeur général !

