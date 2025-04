CESEC : Mme Koumaré Mariam Simaga nommée par Assimi Goïta / Gakou, digne héritière de Bamadou Simaga !

Mme Koumaré Mariam Simaga dite Gakou vient d’être nommée membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Césec) par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta. Il s’agira pour cette grande battante, qui remplace Dionké Yaranangoré dit Babou Yara (décédé le 26 avril 2023 à 78 ans), d’apporter son savoir-faire dans le cadre du développement socio-économique du Mali, à cette institution comme elle sait le faire.

C’est par décret n°0246 du 10 avril 2025 signé par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta et le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga que Mme Koumaré Mariam Simaga affectueusement appelée “Gakou” a été nommée membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Césec). Et l’article 1er du décret stipule que : “Mme Koumaré Mariam Simaga est nommée membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, en remplacement de M. Dionké Yaranangoré, en qualité de représentante des professionnelles commerciales, bancaires, artisanes, des services de communications et de la culture”.

Rappelons que Dionké Yaranangoré plus connu sous le nom de Babou Yara est décédé, dans la soirée de mardi 25 à mercredi 26 avril 2023, à l’âge de 78 ans. Il était un magnat de plusieurs secteurs essentiels de l’économie nationale. Pétrole, basin et immobilier sont quelques-uns des secteurs où il avait su s’imposer par son talent. L’homme aura surtout marqué de son empreinte le développement du Mali, la promotion de l’économie et des finances du pays, et le bien-être de ses concitoyens. C’est avec fierté que Gakou Simaga a accepté cette nomination qui honore toutes les femmes maliennes et surtout celles évoluant dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin.

“Sincèrement, je remercie les plus hautes autorités à commencer par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta pour cette marque de confiance envers ma modeste personne pour être membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cela est un honneur pour moi. Je suis prête à apporter ma contribution à l’édifice de notre Mali Kura”. Parole de Gakou Simaga.

Voilà une femme battante qui, dès son jeune âge et sous l’ombre de son père, a décidé de boxer dans la cour des grands, dans l’arène des hommes. Aujourd’hui, on détecte en elle les traits d’une femme combattante à même de relever les défis qui se posent chaque jour aux deux sociétés que dirige Mme Koumaré Mariam Simaga.

Directrice générale adjointe du Groupe “Simaga” (son frère Mamadou Simaga plus connu sous le surnom de Madoublé est le patron) et directrice générale de la société Somadine-SARL, qui excelle dans les domaines de la fourniture de mobiliers et matériels bureautiques, la commercialisation de groupes électrogènes et le BTP. Ce sont plusieurs milliers d’emplois qui sont créés à travers ces initiatives.

Une femme d’affaires d’envergure, Mme Koumaré Mariam Simaga est honorée par le Prix africain pour le développement (Padev) en 2021. Elle est donc aujourd’hui l’une des rares femmes aux commandes dans le cercle très prisé des grandes entreprises maliennes, longtemps rétif à l’ascension des femmes.

Après l’école primaire à Bamako, Mme Koumaré Mariam Simaga part en France pour y poursuivre ses études secondaires et supérieures. Elle a ensuite fait ses études de gestion.

Une ferme conviction n’a jamais cessé de l’animer : les femmes doivent avoir leur place partout, et leur voix également. Elle connaît bien la force et le potentiel qui se manifestent chaque fois que des femmes s’unissent pour se soutenir les unes les autres. D’ailleurs, c’est dès son jeune âge qu’elle a pris conscience qu’elle aussi pouvait se servir de ses connaissances et de son vécu. Ainsi, elle a commencé à travailler avec son père, feu le Baobab Bamadou Simaga en 1992 à Ségou. Elle a appris à savoir qu’il est un homme d’affaires coriace, doté d’une solide expérience.

D’apprenti chauffeur à mécanicien, convoyeur et contrôleur, elle vient de loin, car elle a brisé des échelons pour en être là où elle est aujourd’hui. Malgré les contraintes liées au travail, Mariam Simaga arrive tant bien que mal à concilier vie de famille et travail. A titre de rappel, Gakou est l’épouse de l’ancien député de Ségou, Abdine Koumaré dit Pelé, aujourd’hui vice président de la Commission finance du Conseil national de transition.

L’opératrice économique fait la fierté du Mali. Elle est incontestablement l’une des femmes qui remettent les pendules à l’heure, celles qui jouent leur rôle pour réinventer notre société, notre culture et notre monde.

L’éducation familiale, la valeur de probité et le modèle de gestion de la chose publique et privée hérités du papa, font de Mme Koumaré Mariam Simaga une cheffe, une patronne, une gestionnaire incapable de tricher !

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :