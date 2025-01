Direction générale des impôts : Hamadou Dianka Fall nommé Directeur général La politique de “l’homme qu’il faut à la place qu’il faut”, prônée par Assimi, en marche

Le Directeur général des grandes entreprises (DGE), Hamadou Dianka Fall, a été nommé Directeur général des impôts (DGI), comme pour saluer la nouvelle année, à l’issue du Conseil des ministres du 18 décembre dernier. Cette nomination concrétise les efforts, l’abnégation, et le savoir-faire d’un homme compétent qui a dédié sa connaissance à notre pays tout au long d’une riche carrière dans l’administration fiscale malienne. Très expérimenté, surdoué et reformiste, Dianka Fall est en terrain connu pour avoir occupé des postes de responsabilités aussi bien à l’échelle locale que nationale. Il arrive à la DGI aureolé d’un bilan flatteur.

L’impôt est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie que l’Etat opère ou effectue sur les ressources des personnes physiques ou morales afin de subvenir aux charges publiques. Au Mali, les Grandes entreprises constituent la soupape de sûreté et la pierre angulaire pour le service fiscal et l’économie de notre pays.

Sous la houlette de Hamadou Dianka Fall, un homme chevronné, la fiscalité malienne, dans sa frange macro-économique, a fait un bond et aura connu une avancée significative dans la perception des recettes fiscales. Hamadou est à l’écoute des opérateurs économiques et milite pour une fiscalité de proximité et de souplesse. Pour Dianka Fall, le Mali a besoin d’une fiscalité de développement.

Et c’est pour saluer son mérite qu’il vient d’être nommé Directeur général des impôts.

Humble, résilient et combattant intrépide, Dianka Fall est un inspecteur de classe exceptionnelle dont l’ascension fulgurante et exceptionnelle a créé des inimitiés dans son entourage. Son talent, sa connaissance des dossiers, sa promptitude et sa grande expérience ont fini de façonner l’homme devenu intraitable grâce à son sens inné du service public et son patriotisme.

Anciennement chef des centres des impôts de Koutiala, San, de la Commune VI, cette nomination est la concrétisation des travaux titanesques déployés par ce fiscaliste hors pair. Il aide les entreprises à se relever avec ses appuis conseils qui les évitent, dans bien des cas, les fermetures spontanées des services privés d’utilité publique afin de pérenniser les gains de l’État.

Des réformes sont attendues, des résultats aussi. Assimi Goïta et le ministre Sanou des finances ont porté leur confiance en cet homme, Nous aussi…

Les cabales contre lui le stimulent. L’exemple le plus significatif est la tentative du ministre de la Fonction publique de le rétrograder avant que la section administrative de la Cour suprême ne le réhabilite en le rétablissant dans ses droits. Oui, ici, le droit a été dit…

Pour rappel, depuis sa nomination à la tête de la direction des grandes entreprises, Fall Dianka n’a fait que pulvériser les records. Fin novembre, l’objectif des 1240 milliards de CFA assignés a été atteint grâce aux injonctions de la DGE. Idem pour 2021, mais aussi 2022 où sur une recette initiale de 995,745 FCFA, la DGE, à elle seule, a engrangé 821, 486 milliards de FCFA. Sans oublier l’année 2023 et les félicitations de Mathias, qui vient de faire valoir ses droits à la retraite.

En attendant, Dianka Fall, l’enfant de Léré, exhorte la famille de la fiscalité malienne à l’union. C’est à l’ancien directeur des grandes entreprises de prouver que cette nomination n’est pas usurpée.

Issiaka Sidibé

Commentaires via Facebook :