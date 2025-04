BOAD : Abdoulaye Daffé atterrit à la Vice-Présidence

Notre compatriote Abdoulaye Daffé vient d’être nommé à la vice-présidence de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). En effet, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousseini Sanou, a informé le conseil des ministres, le mercredi 9 avril 2025, de cette nomination. La nomination de Daffé a été entérinée par le conseil d’administration de la BOAD le 26 mars 2025 à Dakar. Une consécration méritée pour un homme d’expérience qui maîtrise les rouages bancaires.

Cette nomination est intervenue à la demande des autorités maliennes, conformément à l’Acte additionnel n°04/2021/CCEG/UEMOA du 25 mars 2021, portant réforme du cadre institutionnel de renouvellement des dirigeants des Institutions de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Abdoulaye Daffé, figure emblématique du secteur bancaire ouest-africain, cumule près de quarante années d’expérience, marquées par des responsabilités stratégiques.

Il est major de sa promotion à l’École nationale d’administration de Bamako en 1977. Il intègre alors la Banque malienne de crédits et dépôts (BMCD). Il poursuit ensuite des études à l’étranger, à l’université de l’Alabama aux États-Unis et suit en parallèle en distance des cours de l’Institut technique de banque internationale de Paris (ITBI). Après un passage en France, il retourne au Mali en 1981 et réintègre la BMCD tout en enseignant à l’École nationale d’administration. Il a notamment occupé plusieurs postes clés au sein de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA). Il est bombardé sous-directeur de l’exploitation et des agences avant de devenir, à 40 ans, directeur général adjoint de la Banque de développement du Mali. Il en deviendra ensuite le PDG, contribuant ainsi au renforcement du système financier malien et régional. Il est promu ministre de l’Économie et des Finances du Mali à partir du 27 juillet 2020, et ce, jusqu’au coup d’État de 2020.

Aussi, son expertise et sa vision du développement économique font de lui un choix pertinent pour accompagner la BOAD dans ses missions de financement des projets structurants en Afrique de l’Ouest. Cette promotion consacre non seulement le parcours professionnel d’Abdoulaye Daffé, mais aussi, la confiance accordée par les autorités maliennes et ouest-africaines en ses compétences. Elle renforce également la représentation du Mali au sein des instances décisionnelles régionales.

La BOAD, institution financière majeure de l’UEMOA, joue un rôle central dans l’intégration économique et le développement des États membres. La nomination d’un expert de cette envergure devrait renforcer son leadership dans un contexte marqué par d’importants défis de croissance et d’industrialisation.

