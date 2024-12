Hamadou Fall Dianka à la tète de la direction des impôts : Parcours exceptionnel d’un homme d’expérience et compétent

Monsieur Hamadou Fall DIANKA, Inspecteur des Impôts de classe exceptionnelle, est un cadre supérieur de la fonction publique malienne, nommé Directeur Général des Impôts du Mali, lors du conseil des ministres du 18 décembre 2024.

Fort de 23 années d’expérience dans le domaine fiscal, il s’est imposé comme un acteur clé dans la modernisation et la performance du système fiscal malien.

Né le 30 juillet 1973 à Léré, dans la région de Tombouctou, Hamadou Fall DIANKA a grandi dans une famille soucieuse de l’éducation et du développement. Il poursuit des études supérieures et obtient un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Fiscalité de l’École Nationale des Finances Publiques de France (promotion 2011-2012). En parallèle, il décroche un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Droit Public à la Faculté des Sciences Juridiques et Économiques (FSJE) en 2002, une formation qui lui permet de consolider ses connaissances juridiques et fiscales.

Après avoir réussi le concours de recrutement de la fonction publique en 2002, Hamadou Fall DIANKA rejoint la Direction Générale des Impôts (DGI), débutant sa carrière en tant que Chargé de législation à la Sous-Direction Législation et Contentieux fiscal. Une expérience qui lui permet de se familiariser avec les complexités de la fiscalité et de l’administration fiscale malienne.

Au fil des années, Monsieur DIANKA progresse rapidement grâce à son professionnalisme, sa rigueur et son expertise. En 2004, il est nommé Receveur des Impôts, puis en 2005, il devient Chef de Centre des Impôts de Koutiala, un poste qu’il occupe pendant cinq ans. En 2010, il prend la tête du Centre des Impôts de San, avant de devenir Inspecteur Vérificateur à la Direction des Grandes Entreprises en 2012. Cette fonction marque un tournant important dans sa carrière, car il prend en charge les grandes entreprises et joue un rôle central dans la vérification et le contrôle des déclarations fiscales des plus importantes sociétés du pays.

En 2015, il est désigné Chef de Centre des Impôts de la commune IV, avant de devenir Directeur des Impôts du District de Bamako en 2019. Son parcours culminera avec sa nomination en février 2021 au poste de Directeur des Grandes Entreprises, où il a supervisé les opérations fiscales d’envergure dans le pays.

Tout au long de sa carrière, Monsieur DIANKA a démontré un engagement constant pour l’amélioration et la modernisation de l’administration fiscale malienne. Il a contribué à la réussite des projets PAMORI 1 et 2, visant à moderniser la gestion fiscale et à améliorer la transparence dans le pays.

Sa participation à l’introduction des téléprocédures et à la réforme du Code Général des Impôts a permis de rationaliser et de rendre plus efficaces les processus fiscaux.

Sous sa direction, la Direction des Grandes Entreprises a généré près de 3000 milliards de FCA en quatre ans, malgré un contexte économique difficile, marquant une performance impressionnante dans la collecte des recettes fiscales.

Parallèlement à ses fonctions professionnelles, Hamadou Fall DIANKA s’investit dans le développement socioéconomique de sa région natale, Léré. En novembre 2024, il a été élu Président de la Coordination des Ressortissants de Léré à Bamako, un poste qui témoigne de son engagement pour la promotion du bien-être de sa communauté mais au-delà à travers tout le Mali.

Reconnu pour son travail remarquable, il a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali en 2022, en hommage à son service dévoué à la nation.

Marié et père de cinq enfants, Hamadou Fall DIANKA est polyglotte, parlant couramment le français, le peulh, le maure, le sonrhaï, le bambara, le tamasheq et l’anglais.

Passionné par la lecture et les arts martiaux, il incarne une personnalité dynamique et équilibrée, alliant professionnalisme, engagement social et passion pour l’apprentissage.

Hamadou Fall DIANKA est un cadre exemplaire, dont la carrière est marquée par une profonde volonté de servir son pays et de moderniser l’administration fiscale.

Avec son expertise, sa vision innovante et son leadership, il est bien positionné par les Hautes Autorités de la Transition pour continuer à impulser des réformes importantes au sein de la Direction Générale des Impôts et contribuer au développement économique du Mali.

