Communication et relations publiques de la BOAD : Mme Ndèye Bineta Delphine Ndiaye nommée Directrice

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) vient de nommer Mme Ndèye Bineta Delphine Ndiaye au poste de directrice de la communication et des relations publiques, avec prise d’effet au 1er avril 2024.

Prenant fonction en remplacement de Serge André-Philippe Bouah, désormais directeur du département des relations institutionnelles de la Banque, elle pilotera toutes les activités visant à définir les politiques et procédures de communication, de marketing et de relations publiques de la Banque.

Titulaire d’une maitrise de sciences de gestion, option marketing quantitatif international de l’Université de Cergy-Pontoise, Ndèye Bineta Delphine Ndiaye est également spécialiste en rebranding et en projets structurants de communication d’entreprise et de conduite du changement.

Dotée d’un riche parcours professionnel de près de 25 années d’expérience dans la mise en valeur de marques et d’institutions bancaires, Delphine a travaillé pendant 5 années en France au sein de la régie publicitaire Eurosport International qu’elle a quitté pour rentrer au Sénégal où elle a créé une société spécialisée en création publicitaire en 3D. Elle a rejoint ensuite la CBAO de 2006 à 2009 en qualité de responsable communication, où elle a mené conjointement le changement de nom de la CBAO en CBAO Groupe Attijariwafabank.

Avant d’accéder à ses nouvelles responsabilités, Delphine Ndiaye occupait depuis 14 ans le poste de directrice de la communication du Groupe Orabank, où elle a orchestré la recherche du nom Orabank et mené entre autres, les changements de nom de Financial Bank, Bacim Bank, UIBG, BTD et BRS dans un total de 12 pays. En réaction à sa nomination, Mme Ndiaye : “Je me réjouis de rejoindre notre prestigieuse institution communautaire de financement du développement dans les pays de l’Uémoa au moment où elle entame un nouveau cycle de 50 ans. Il s’agit pour moi d’un magnifique challenge, mais aussi et surtout, d’une opportunité de prendre part, aux côtés de mes équipes, à une passionnante mission reposant sur le dévouement au bien-être des populations de l’Union”.

Le président Serge Ekué sur le choix porté sur Mme Ndiaye : “Au-delà du fait que j’attache un grand prix à la question du genre, je suis particulièrement satisfait de voir Mme Ndiaye rejoindre les rangs du personnel de la Banque. Sa parfaite connaissance de la communication d’entreprise et son expérience en matière de questions liées à la conduite du changement sont totalement en phase avec notre dynamique d’amélioration continue. Je lui souhaite la bienvenue à la Boad”.

