Le Conseil des ministres du mercredi 5 février, tenu à Koulouba sous l’égide du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a procédé à de nombreuses nominations au sein des cabinets ministériels. Le fait notable vivement salué par le monde des médias au Mali a été la nomination et la confirmation de nombreux journalistes. Huit confrères, ce qui est inédit.

De nos jours, le secteur des médias au Mali est considéré comme le parent pauvre de la Transition. Au-delà de la crise économique difficile dans laquelle, il se trouve plongé, ses acteurs ont rarement bénéficié de promotions au niveau des postes nominatifs depuis l’avènement de la transition en août 2020. Ces dernières semaines, les autorités actuelles sont en train de réparer ce tort. A la suite de la nomination du jeune journaliste, Ibrahim Traoré dit ‘’Itra’’ de l’ORTM à la tête du CIGMA (Centre d’Information gouvernementale du Mali) une autre vague de jeunes journalistes chevronnés ont été promus et confirmés à leurs postes, à l’issue du Conseil des ministres du 5 février.

Ainsi, parmi les anciens membres de cabinet journalistes qui ont été maintenus dans leur fauteuil, on peut citer Mohamed Ould Mamouny, chargé de mission au ministère des Transports et des Infrastructures, Drissa Kantao, chargé de mission au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Yacouba Kébé, Chef de cabinet au ministère des Mines, Baye Coulibaly, chargé de mission au ministère des Mines et Diakaridia Yossi, chargé de mission au ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement durable.

Les nouveaux confrères promus au chapitre des nominations individuelles de la même session du Conseil des ministres sont au nombre de trois. A savoir : Youba Konaté, chargé de mission au ministère de l’Education nationale, Drissa Diouara, chargé de mission ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle et Lanfia Sinaba, chargé de mission au même ministère.

Le moins qu’on puisse dire est de saluer les autorités de la Transition pour le choix porté à ces valeureux journalistes, auxquels nous souhaitons plein succès dans la réussite de leurs missions.

M.Diawara

Commentaires via Facebook :