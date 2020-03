L’élection du président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE)-Section Mali s’est tenue, le dimanche 15 mars 2020, à la Maison des jeunes de Bamako. Deux candidats étaient sur la lice. Il s’agit de Jonathan Anani ATTIOGBE, président du HCBE sortant de la section du Mali et Rolland Grégoire Coomlan BOVIS, Professeur. A l’issue du scrutin, Jonathan Anani ATTIOGBE est réélu président du bureau du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur-Section Mali avec 318 voix pour une durée de 3 ans.

La communauté béninoise au Mali était appelée le dimanche dernier à élire leur président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE)-Section Mali. Sur plus de 2500 béninois au Mali, 720 étaient inscrits sur la liste électorale. Et parmi ces 720, il y a eu 483 votants. A l’issue du scrutin, Jonathan Anani ATTIOGBE a été réélu président du bureau du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur-Section Mali avec 318 voix pour une durée de 3 ans. Son challenger Professeur Rolland Grégoire Coomlan BOVIS a eu 159 voix. Il y a eu 6 bulletins nuls. Très réjoui d’être réélu, Jonathan Anani ATTIOGBE a fait savoir que tout s’est bien passé. « La commission électorale était à la hauteur. Ces genres d’activités ne sont jamais sans couac mais ils ont pu tenir tête à tout ce qui s’est passé », a déclaré Jonathan Anani ATTIOGBE, représentant du Port Autonome de Cotonou, Président de la Fédération des communautés africaines. A ses dires, il y plus de 2500 Béninois au Mali. Il a prôné l’union et la solidarité entre la communauté béninoise au Mali. « C’est les compatriotes béninois résident ici au Mali qui ont approuvé le travail que j’ai eu à faire pendant les trois années passées et qui ont souhaité à ce que je continue le travail que j’avais commencé. Nous avons amené nos compatriotes à se faire identifier au Mali par le consulat du Bénin et par le bureau HCBE section Mali, nous avons aidé les femmes dans le cadre des activités régénératrice de revenu », a souligné Jonathan Anani ATTIOGBE. Il dit avoir fait ses preuves pour être Président de la Fédération des communautés africaines. Selon son challenger, Professeur Rolland Grégoire Coomlan BOVIS, non moins, Président de l’ordre des opticiens du Mali, il est présent au Mali depuis 50 ans mais veut aider ses compatriotes béninois. « Je ne veux pas qu’on brime les béninois, mais ils doivent faire leur devoir. Je veux l’équité », a-t-il dit. Quant à David Guendehou, Président de la commission électorale et de supervision dans le cadre de l’élection du Président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE)-Section Mali, il a précisé que l’élection s’est bien passée. Avant d’ajouter que le scrutin a démarré à 9h 22 pour prendre fin à 16h 22. A l’en croire, il ya 720 inscrits sur la liste électorale. Pour lui, c’est le Bénin qui gagne. Il a fait savoir que l’objectif du HCBE-section malienne est de donner satisfaction aux compatriotes béninois vivant au Mali. Il a précisé que le mandat du bureau du HCBE-Section malienne est de 3 ans.

Aguibou Sogodogo

