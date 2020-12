Le Premier ministre, chef du gouvernement, Moctar Ouane, veut donner du sang neuf à l’organisation à la Primature. Il vient de renforcer son cabinet à travers plusieurs nominations aux postes de conseillers spéciaux, conseillers techniques et chargés de mission. Il s’agit de cadres très compétents ayant servi le pays avec loyauté. Ils sont au total cinq cadres à être nommés au poste de conseillers spéciaux. Il s’agit de l’ancien ministre Hamadoun Touré (journaliste) Ibrahim Maïga (juriste) Baba Dakono (juriste) Mohamed Houna (économiste) et Maitre Sidi Haïdara. Pour les postes de conseillers techniques, il s’agit de Gaoussou Diarrah (juriste) Sina Aliou Théra (juriste) Thierno Boubacar Cissé (ingénieur) Dramane Koné (économiste) Ousmane Mamadou Konaté (ingénieur des constructions civiles) l’ancien ministre Manga Dembélé (journaliste-réalisateur) et notre consœur Mme Koné Houleymatou Diallo (journaliste et réalisateur). Tandis que Sidi Bocoum (juriste) Aboubacar Adam Diakité (juriste) et Mamounou Touré (juriste) sont nommés chargés de mission. Et le nouveau chef de cabinet de la Primature s’appelle Fadiala Dembélé (Gestionnaire des ressources humaines). El Hadj A.B. HAIDARA

