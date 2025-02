À peine investi, le président américain durcit le ton, menaçant 929 Maliens d’expulsion et suspendant l’aide internationale. Un double coup dur pour le Mali, entre crise humanitaire et pression économique.

Le décret signé par Donald Trump prévoyant l’expulsion de plus de 1,4 million d’étrangers en situation irrégulière, dont 929 ressortissants maliens, sonne comme une alerte rouge pour Bamako. Ce n’est pas seulement un drame humain pour ces migrants, mais aussi une perte économique pour un pays où la diaspora joue un rôle vital. Le Mali, déjà confronté à un taux de chômage élevé et à une conjoncture économique difficile, doit se préparer à accueillir des centaines de citoyens dans des conditions précaires. Leur réinsertion risque d’être un défi majeur sans un plan d’action rapide des autorités maliennes. En parallèle, la suspension temporaire de l’aide internationale américaine pour trois mois aggrave la situation. Le Mali, qui bénéficie de fonds cruciaux pour la santé, l’éducation et l’agriculture, pourrait voir ses programmes essentiels au ralenti, voire s’arrêter. La lutte contre des maladies comme le VIH/SIDA ou le paludisme pourrait être gravement affectée, exposant des milliers de personnes à des risques accrus.

Face à cette crise migratoire et financière, le gouvernement malien devra non seulement activer ses canaux diplomatiques pour atténuer les effets de cette politique américaine, mais aussi mettre en place des stratégies d’accueil et de réinsertion pour ses ressortissants.

Adama Coulibaly

