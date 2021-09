Afrique: Où nos Chefs d’État ont-ils passé leurs vacances estivales ? Exclusif

La valse pour certains Présidents africains en villégiature se poursuit, alors que d’autres sont déjà de retour dans leurs pays respectifs. De Libreville à Casablanca en passant par Niamey, Conakry, Abidjan, Brazzaville, Yaoundé, l’agenda des vacances estivales a été chamboulé et baissé de la voilure pour raisons de crise sanitaire qui secoue la planète. Confidentiel Afrique donne les détails des destinations et des fixés des palais. Exclusif

Ses vacances estivales édition 2021 chez les locataires des palais africains, ne sont pas les mêmes que les précédentes

Escapades, golf, audiences privilégiées discrètes, emplettes, qui constituaient l’agenda estival de ceux qui nous dirigent, a pris une véritable douche froide. La crise sanitaire est passée par la.

Confidentiel Afrique donne en exclusivité ci dessous les détails des destinations et des fixés des palais.

2021 n’affiche pas le grand mercato estival. Même si dans certains palais, la tradition des vacances estivales a été respectée. Certains Chefs d’État ont pris trois semaines de vacances pour s’éloigner de la lourdeur des dossiers du palais et de l’atmosphère des revendications syndicales et sociales

Sa Majesté Mohammed VI en villégiature à Fès et remet le Safari Tanzanien à l’année prochaine

Grand passionné des escapades, le Roi Mohamed VI a renoncé finalement d’aller en villégiature en Tanzanie. Selon des sources crédibles, consultées par nos soins, le départ de Sa Majesté Mohamed VI pour la Tanzanie a été annulé par le Protocole royal courant fin mai dernier. L’année dernière à cette date, Sa Majesté le Roi Mohamed VI se trouvait en escapades de safari sur les belles montagnes et collines tanzaniennes. Le Roi a décidé donc de passer ses vacances estivales dans la paisible cité de Fès accompagné de sa garde rapprochée très allégée. Cette année, ni la station verdoyante d’Assinié (Côte d’Ivoire ), encore moins le Safari Tanzanien, ne vont l’accueillir. Le cœur du Roi a au finish balancé pour la cité de Fès. Ses hobbies: golf, natation et lecture.

Ali Bongo à Lausanne et le Roi d’Arabie Saoudite ne sera pas à Tanger

L’homme fort de Libreville, qui avait ses habitudes de prendre ses quartiers dans la station balnéaire de Tanger (Royaume du Maroc ), fera faux bond. Ces deux dernières années, il s’y retrouvait avec le Roi Salman Ibn Abdelaziz Al- Saoud à compter de fin juillet. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Ali Bongo a posé son baluchon à Lausanne (Suisse) pour quelques jours avant de rentrer à Libreville poir terminer son congé estival. Durant ce séjour helvétique, Ali Bongo a effectué un check-up médical (histoire de se requinquer un peu avant d’affronter la pression syndicale et politique gabonaises). Le Roi d’Arabie Saoudite ne sera pas à Tanger pour y effectuer ses vacances estivales comme il est de tradition depuis ces dernières années. Il a décidé de se reposer à Londres avec une poignée d’affidés de son cabinet-shadow et quelques membres de la famille royale saoudienne. Son retour à Ryad est effectif depuis le 25 août dernier. Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince héritier Moulay El Hassan avaient pris l’habitude de rendre visite dans leurs résidences respectives de Tanger à ces deux illustres hôtes de marque ( Ali Bongo et Le Roi d’Arabie Saoudite).

Mohamed BAZOUM du NIGER chez lui à Tesker

L’homme fort de Niamey, BAZOUM Mohamed depuis le 02 avril 2021 est sur les pas de son prédécesseur ISSOUFOU Mahamadou. Il a décidé de passer ses vacances estivales dans son propre village, Tesker ( région de Zinder). Pendant dix années effectuées à la tête du NIGER, le Président ISSOUFOU Mahamadou passait ses vacances à Dandaji ( son village natal, situé dans la région de Tahoua). Son successeur BAZOUM Mohamed n’a pas cherché entre midi et 14 heures. Loin des dossiers à scandales qui foisonnent sur la table de la justice nigérienne, l’enfant de Tesker, a renoué avec les habitudes de sa tribu guerrière, les Oulad Sileimane. Entouré de ses chameaux et des tentes dressées sous lesquelles, les odeurs de thé à la menthe et du lait de chamelle, BAZOUM Mohamed était bien dans son environnement. Son agenda était consacré beaucoup à des visites de proximité auprès des dignitaires religieux et coutumiers de la contrée. En enfant prodige, cette humilité a été fort bien appréciée par sa communauté. Mohamed BAZOUM a repris service début septembre n’est pas dans les codes du bling-bling ostentatoire et escapades extravagantes. On dit d’ailleurs que son prédécesseur ISSOUFOU est le plus ‘’école’’ des Chefs d’État africains.

Alpha Condé se la coule douce sur l’île italienne

Au palais de Conakry, le Chef de l’État Alpha Condé posera ses valises en Italie, sur une île paradisiaque à l’air pur. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. Qui connaît le nom de cette île ?. Indicateur : Cette île relève d’un domaine d’un richissime philanthrope éthiopien d’origine juive, connu dans le monde. Selon nos informations, c’est ce dernier qui a convoyé à bord de son jet privé son ami Alpha CONDE, après quelques jours seulement passés dans la capitale guinéenne. Il est un habitué assidu de cette île, laissant derrière lui un pays en ruine, une opposition et une société civile réduites au silence. Le Président qui a forcé un troisième mandat pour se succéder à lui-même dans une répression extrême a regagné Conakry depuis ce lundi avec en prime une rallonge hilarante du budget de la présidence guinéenne, pendant que les populations triment. L’économie plongée dans un flot de tumultes.

Alassane Ouattara reclus au palais Cocody et retrouvera sa résidence des Mougins mi-septembre 2021

Le Président Alassane Ouattara ne sortira pas de sa résidence verdoyante de Cocody. Lui qui avait cette tradition de passer ses vacances estivales dans sa résidence des Mougins en France. Pour des raisons sanitaires, il hume l’air des jardins de sa résidence présidentielle aux côtés de son épouse Dominique Ouattara, réputée accroc d’emplettes le plus souvent chez la Galerie LaFayette et sur les Champs-Elysées. La Première Dame Dominique est aussi une habituée des salons de coiffure parisiens à quelques jets de pierre de l’hôtel Raphaël (pied à terre de l’homme fort de Conakry lors de ses passages à Paris ). Selon nos informations, Alassane OUATTARA compte séjourner dans sa résidence des Mougins mi-septembre pour une dizaine de jours, avant de regagner Abidjan.

Denis Sassou N’Guesso toujours fidèle à OYO

Le Patriarche Sassou Nguesso, l’homme fort de Brazzaville passe ses vacances dans son village à Oyo. Comme d’habitude. C’est un rituel inoxydable chez lui. Voilà plusieurs décennies maintenant. Le Patriarche aime humer l’air de sa terre natale et discuter avec les chefs coutumiers du terroir . A Oyo, Sassou y reçoit visiteurs habituels qui connaissent bien le milieu. Tout le monde défile dans ses chaumières et vient prendre des conseils avisés. Ceux qui ont eu la chance de le voir à Oyo retiennent de lui ses largesses humaines et sa grande humilité de Sage du village. Le Président Sassou N’Guesso déteste les villes bruissantes et s’efforce à bâtir un modèle d’habitat transversal dans son village d’Oyo. Il a les mêmes principes et la même vision que son ex-homologue nigérien Issoufou Mahamadou, lequel préfère plus passer ses vacances dans son bled de Dandaji que sur des îles paradisiaques hexagonales ou asiatiques.

Paul Biya, Les Lacs Léman écourté pour Yaoundé

Le chef de l’État camerounais, Paul BIYA à pris une semaine sabbatique sur Les Lacs Léman, une station balnéaire helvétique ( (Suisse ). Cette station réputée pour ses cures thermales est le haut lieu de villégiature préféré du Président Paul BIYA. Le locataire du palais d’Etoudi s’y rend avec son épouse Chantal BIYA et sa garde rapprochée. Le couple présidentiel se plaît de s’y rendre dès le 15 août prochain pour se taper une petite forme. Mais, pour cette année, il a vite écourté son séjour aux Lacs Lémans pour sauter sur Yaounde en vue de boucler sdes vacances estivales. L’homme fort de Yaounde est de retour depuis quelques jours et le personnel du palais d’Etoudi aperçoit son visage. Les Présidents Macky SALL, Paul KAGAMÉ, Ould GHAZOUANI, Muhamadu Buhari, Faure Eyadema, Adama BARROW, Ada Nana Kufo, ont passé leurs vacances estivales dans leurs pays respectifs. La plupart d’entre-eux sont pris dans l’étau de la pression sociale, syndicale et politique.

Par Ismael AIDARA et Pierre RENÉ (Confidentiel Afrique)

