“An ka ben” sur l’ORTM 1 : Pour mettre fin aux mésententes entre particuliers, Sokona Gakou est de retour !

Décorés lors des festivités du 22 Septembre 2021 par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, pour services rendus à la nation, les récipiendaires ont officiellement reçu leurs médailles des mains du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. La cérémonie s’est déroulée, le lundi 18 octobre, à la Primature en présence du Grand Chancelier des Ordres nationaux, le général de Brigade Amadou Sagafourou Guèye.

Dans le cadre des festivités du 22 Septembre 2021 consacrée à la “Fête de l’Indépendance du Mali”, le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, a décoré plusieurs personnalités issues de différentes couches en les élevant aux différents grades. Ils sont au total 85 récipiendaires à être décorés au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali, d’Officier de l’Ordre national du Mali, de Chevalier de l’Ordre national…

Lundi 18 octobre 2021, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a procédé, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à la remise des médailles aux différentes personnalités. Parmi les récipiendaires, on note des anciens ministres et ambassadeurs, des secrétaires généraux de départements ministériels, des membres du cabinet du Premier ministre et d’autres commis de l’Etat, ainsi que des officiers de l’Armée et des Forces de sécurité. Chacun d’entre eux a forcé le respect de ses pairs par son professionnalisme et son dévouement, a déclaré le Grand Chancelier des Ordres nationaux, le général de brigade Amadou Sagafourou Guèye.

Le porte-parole des récipiendaires, Dr Samba Sow, a remercié les plus hautes autorités du Mali pour cette distinction, qui est une reconnaissance de leur mérite exceptionnel. “Nous sommes très fiers des dirigeants actuels du pays, nous sommes très fiers du Mali”, a conclu le tout nouveau Commandeur de l’Ordre national du Mali.

Profitant de l’occasion, le Premier ministre Choguel K. Maïga a salué les récipiendaires, qui ont, à ses dires, “mérité de la Nation malienne et doivent servir d’exemple pour les générations futures afin que le Mali Koura auquel nous aspirons soit une réalité”.

Parmi les récipiendaires dans la catégorie de Commandeur de l’Ordre national du Mali, figurent le général de Division Yamoussa Camara (ministre Conseiller à la Sécurité nationale) Lasséni Balla Kéïta (ancien ministre) Hamèye Founè Mahalmadane (ancien ministre) Mme Sy Kadiatou Sow (ancien ministre) Docteur Diallo Déidia Mahamane Kattra (ancien ministre) Professeur Samba Sow (ancien ministre) Général de Division Mahamane Touré (ancien chef d’état-major général des Armées) Inspecteur général de Police Anatole Sangaré (ancien secrétaire général du Ministère de la Sécurité) Général de Brigade Kany Diabaté (ancien secrétaire permanent de LCPAL) Sadou Abdoulaye Yattara (journaliste et ancien président de la Maison de la presse) Allaye Diall (ancien préfet) Tidiani Tambadou (Opérateur économique). Sans oublier l’Inspecteur Général de police, Boubacar Baba Diarra, ancien président de la Fédération malienne de football (Femafoot).

Ils sont au total plus de 70 récipiendaires à être décorés au grade d’Officier de l’Ordre national du Mali. Il s’agit, entre autres, du colonel-major Daoud Aly Mohammedine (ministre de la Sécurité et de la Protection civile) Andoly Guindo (ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme) Youba Ba (ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l’Elevage et de la Pêche) Dr Hamadoun Touré (ancien ministre) Bintou Founè Samaké (ancien ministre) Yacouba Katilé (président du Conseil économique, social et culturel) Youssouf Bathily (président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali) Général Moussa Sinko Coulibaly (ancien ministre) Babaly Ba (ancien directeur général de la Banque malienne de solidarité) l’Inspecteur Général de Police Moussa Ag Infahi (ancien directeur général de la Police nationale) Général Mady Boubou Kamissoko (ancien directeur de la Gendarmerie) Boubacar Kane (ancien directeur général de la Somagep-Sa) Mme Coulibaly Oumou Coulibaly (opératrice économique) et Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football depuis le 29 août 2019. Aujourd’hui, il est membre du Conseil de la Fédération internationale de football association (Fifa) et membre du Comité exécutif de la CAF.

“C’est un sentiment de fierté et de reconnaissance qui m’anime aujourd’hui et une motivation supplémentaire qui me réconforte et me pousse davantage à travailler au service de la Patrie” a déclaré Mamoutou Touré dit Bavieux, après avoir reçu sa médaille des mains du Général Amadou Sagafourou Guèye.

L’Ambassadeur du Mali à Rome, Aly Coulibaly (ancien directeur général des douanes) le Général de Division Abdoulaye Coulibaly (Commissaire à la Réforme du secteur de la Sécurité) Ischrach Sidi Mohamed (ancien gouverneur) Amadou Rouamba (secrétaire général des Services du Médiateur de la République) Yacouba Koné (conseiller à la Cour suprême) Mme Nana Sanou (secrétaire général du Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires) Nouhoum Togo (ancien chargé de mission au ministère de la Défense et des Anciens combattants) font également partie des récipiendaires au grade d’Officier de l’Ordre National du Mali.

El Hadj A.B. HAIDARA

