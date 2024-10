Au Mali, l’Ukraine affiche son soutien aux groupes armés du CSP-PDA

Selon le journal le Monde, les autorités ukrainiennes collaborent avec les groupes rebelles du Cadre Stratégique Permanent pour la Défense du Peuple de l’Azawad (CSP-DPA), que le gouvernement malien de transition qualifie de terroristes, qui opèrent dans le nord du pays. En plus de la fourniture des informations stratégiques, Kiev les forme au maniement des drones.

Le soutien « affiché et assumé » des autorités ukrainiennes aux groupes rebelles du Cadre Stratégique Permanent pour la Défense du Peuple de l’Azawad (CSP-DPA), qui écument dans le nord du Mali, est un secret de polichinelle. Et ce n’est plus le gouvernement malien de transition seulement qui en parle. Dans un article publié sur son site, le journal français le Monde rapporte les propos d’un commandant d’un membre du CSP-DPA, qui assure que les groupes rebelles ont bénéficié du soutien des autorités ukrainiennes lors de la bataille de Tinzaoutène en juillet.

A en croire celui-ci, des « échanges » ont effectivement eu lieu avec les services de renseignement ukrainiens pour voir comment coopérer, sans donner plus de détails. « Nous avons des liens avec les Ukrainiens, mais comme nous en avons avec tout le monde, Français, Américains et autres », reconnaît Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du CSP-DPA dans les colonnes du journal français. Ce qui n’est point une surprise dans la mesure où des informations avaient fait état lors de la bataille de Tinzaoutène d’un soutien extérieur aux groupes rebelles contre les forces armées maliennes (FAMAs), engagées dans la conquête du territoire national.

Les propos suffisamment clairs du porte-parole du CSP-DPA confirment la connivence entre les autorités ukrainiennes et les groupes rebelles du CSP-DPA. Déjà, au lendemain de la bataille de Tinzaoutène, Andriy Yusov, porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien (GUR), avait fièrement laissé entendre lors d’une émission sur une télévision locale que ses services collaborent avec les rebelles qui opèrent dans le nord du Mali. Il a déclaré que les membres de la rébellion ont « reçu des informations nécessaires, et pas seulement celles qui leur ont permis de mener une opération militaire réussie contre les criminels de guerre russes ». « Nous ne parlerons certainement pas des détails pour l’instant », a-t-il ajouté.

Formation au maniement des drones

On se souvient que les propos suffisamment graves du porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien avaient été abondamment relayés sur les réseaux sociaux de l’Ambassade ukrainien à Dakar. Ce qui a fini par convaincre les plus sceptiques du soutien « affiché et assumé » de Kiev aux groupes du CSP-PDA, que les autorités maliennes qualifient de terroristes depuis la fin de l’Accord d’Alger en janvier dernier. La sortie médiatique de Andriy Yusov et son amplification par l’ambassadeur de son pays avaient été à l’origine de la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine. Selon Bamako, Kiev est devenu désormais le parrain du terrorisme international.

Le soutien « affiché et assumé » de l’Ukraine aux les groupes rebelles ne se limite pas à la fourniture de renseignement. Kiev les forme au maniement des drones. Des vecteurs que le CSP-PDA a acquis sans doute avec l’aide ukrainienne. A travers son soutien à la rébellion au Mali, Kiev internationalise le conflit russo-ukrainien. Selon le journal le Monde, les autorités ukrainiennes, qui se disent en guerre contre la Russie sur tous les théâtres, ont fait du ciblage des paramilitaires russes un objectif stratégique.

Citant les propos du porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, le régime de Kiev est prêt à s’associer aux radicaux pour nuire aux pays africains amis de la Russie. « Une fois de plus, nous attirons l’attention sur la politique à double visage de l’occident. En paroles, comme vous pouvez le constater, ils sont préoccupés, inquiets, et prônent des efforts conjoints pour lutter contre la menace terroriste, en particulier en Afrique. Mais en réalité, ils évitent de condamner le régime de Kiev, qui est prêt à s’associer aux groupes radicaux pour nuire aux pays africains amis de la Russie », a déclaré la diplomate.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :