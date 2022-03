L’hôtel de l’Amitié de Bamako, a abrité la nuit du vendredi 25 au 26 mars 2022 la cérémonie de révélation du fonctionnaire désigné le plus intègre de l’année. Monsieur Famakan Cissé, président du Tribunal de la Première Instance de Bla a remporté le titre de cette 6ème édition.

Les ambassadeurs du Royaume des Pays –Bas et du Canada ont pris part à cette soirée. Dans son intervention le directeur Pays d’ Accountability Lab Mali, Cheick Oumar Dembélé, est revenu sur l’objectif du concours. A ses dires, il s’agit de primer et magnifier l’honnêteté et l’intégrité chez les fonctionnaires de l’administration publique. Cette initiative vise à encourager d’autres vers l’intégrité. En effet, la figure désignée devrait inspirer d’autres fonctionnaires notamment la jeune génération selon M. Dembélé. Pour sa part, SE. Marjan Schippers l’ambassadrice des Pays –Bas, partenaire de Accountability Lab Mali, dira que leur vision et politique de lutte contre la corruption et de promotion de la stabilité, est en parfaite symbiose avec la mission de Accountability. Pour rappel il s’agit d’un partenariat qui date depuis 2018 et il s’inscrit dans la stratégie d’engagement du Royaume des Pays- Bas dans la région du Sahel. A travers ce projet, le Royaume des Pays-Bas, entend accompagner ses partenaires nationaux à agir sur les causes de l’instabilité pour une paix et développement durable. Quant au lauréat de la présente édition, M. Famakan Cissé ,il a exprimé l’immense joie qui l’anime et déclare qu’il est essentiel de bouter la corruption hors de nos sociétés. Et d’ajouter que la pratique constitue un frein à toutes ambitions de développement. M. Cissé a fini par inviter l’ensemble des agents de l’administration publique à s’approprier les valeurs d’honnêteté et d’intégrité.

Khaydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :