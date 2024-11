Déjà qualifiés pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Maroc 2025, les Aigles du Mali ont étrillé les Sihlangu Semnikati (bouclier du Roi) d’Eswatini sur le score de 6-0, le mardi 19 novembre dernier, au stade du 26 Mars, à l’occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can 2025. Le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers ont terminé la campagne en beauté.

L’absence d’enjeux de cette rencontre de la dernière journée n’a pas empêché les poulains du technicien belge, Tom Saintfiet, de cartonner l’Eswatini devant leur public du stade du 26 Mars.

Dès la 7e minute, l’attaquant des Aigles, El Bilal Touré, ouvre le score pour les Aigles, suite à un centre dévié de Cheick Oumar Konaté, brillant pour sa première apparition avec les couleurs des Aigles. Quelques minutes après le premier but, Néné Dorgèles, très en forme, a réalisé un doublé en marquant à la 18e minute et puis à la 28e minute de jeu. A deux minutes de la fin de la première période, le métromane Kamory Doumbia a marqué le quatrième but des Aigles du Mali.

A la reprise, le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers reviennent avec la même détermination et continuent à dominer leur adversaire du jour. Malgré la résistance des joueurs d’Eswatini, les attaquants des Aigles ont multiplié des actions offensives. A la suite d’une des actions collectives des Aigles, Néné Dorgèles a marqué son troisième but personnel de la rencontre à la 77è minute de jeu.

Le festival des attaquants maliens est bouclé par le premier but en sélection de l’ailier de Watford, Mamadou Doumbia, âgé seulement de 18 ans. Avec cette réussite, les poulains de Tom Saintfiet terminent cette campagne avec 3 points d’avance sur leur dauphin, le Mozambique, qui s’est aussi qualifié pour la coupe d’Afrique des nations, Maroc 2025 en s’imposant 2-1 en Guinée Bissau.

Un parcours sans faute

En six rencontres, les joueurs du technicien belge, Tom Saintfiet ont réalisé quatre victoires et deux nuls. Ils ont marqué 10 buts et encaissé un seul but. Avec 3 buts à son compteur, Dorgelès, l’attaquant de Reb Bull Salzburg termine comme meilleur buteur de la campagne malienne, suivi du capitaine Yves Bissouma, El Bilal Touré et Kamory Doumbia avec 2 buts chacun ; puis vient Mamadou Doumbia avec un but.

Mahamadou Traoré

