Energie : Inauguration de la centrale hybride PV/DIESEL de la localité de Markacoungo

La joie était grande et se lisaient sur les visages des braves paysans de Markacoungo village situé dans le cercle de Fana, région de Dioila en ce weekend avec l’inauguration de la centrale hybride PV/DIESEL. La cérémonie d’inauguration de la centrale a été présidée par le Ministre des mines, de l’énergie et de l’eau, M Lamine Seydou Traoré en présence du Gouverneur de la Région de Dioila et des membres du Conseil National de Transition. On pouvait noter aussi la présence des représentants des Institutions de la République, des Ambassadeurs et du représentant de la Banque Mondiale.

A titre de rappel, la localité de Markacoungo, a bénéficié d'un premier projet d'électrification qui a permis en 2010 de réaliser une centrale thermique diesel équipée de deux groupes électrogènes de 110 kVA et 65 kVA, et un réseau Basse Tension (BT) de 13,8 km. Ces installations initiales ont été réalisées dans le cadre du Partenariat Public-Privé (PPP) entre l'Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale (AMADER) et le KASSOGUE et NIAKATE Electricité Mali (K&NEM) qui en est l'exploitant. Dans l'optique de garantir la pérennité des projets réalisés à base du thermique dont le coût d'exploitation ne cesse de croître en compromettant les acquis de l'électrification rurale, la Banque mondiale a encore bien voulu accompagner le Mali dans le financement du projet Systèmes Hybrides d'Electrification Rurale, communément appelé projet SHER. Ce projet d'un coût total de 76,5 millions de $US, soit 44,2 Milliards de FCFA dont 4,450 milliards de FCFA de la contrepartie de l'Etat Malien. Le projet couvrant 45 localités dont 01 dans la Région de Dioila à savoir Markacoungo vise à faciliter l'accès à l'électricité à 612 900 personnes par raccordement au réseau des habitations avec l'atteinte de 1 060 000 bénéficiaires directs du projet, dont 50,40% de femmes.

Le projet à Markacoungo d’un montant de Cinq cent cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-treize mille francs (552 397 673) FCFA, prévoit : la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 260 kWc ; l’installation de deux groupes électrogènes de 160 kVA chacun ; un parc de batteries de stockage d’une capacité de 795,84 kWh ; l’extension du réseau moyenne tension (MT) de 3,3 km ; l’extension du réseau basse tension (BT) de 2,4 km.

Apres les civilités et les mots de bienvenus des responsables coutumiers et élus locaux du village de Markacoungo, le Ministre des mines, de l’énergie et de l’eau, M Lamine Seydou Traoré à tenir tout d’abord adresser ses vifs remerciements aux populations, autorités coutumières, politiques et administratives de la commune de Markacoungo, pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé, à sa délégation et à lui-même . Et que la cérémonie d’inauguration de la centrale hybride solaire/diesel de Markacougo participe de la volonté des plus hautes autorités de notre pays à relever le taux d’accès à l’énergie grâce à un vaste programme d’implantation de centrales d’énergie solaire et de centrales hybrides, dans le cadre du Partenariat Public-Privé.

« Je voudrais, à cet effet, adresser au nom du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Assimi GOÏTA, la gratitude du peuple malien à la Banque Mondiale, l’importance et la diversité de sa coopération. L’événement d’aujourd’hui est donc capital dans la stratégie de développement de l’électrification rurale entreprise depuis 2004 par le Gouvernement du Mali à travers l’AMADER en partenariat avec les opérateurs privés… En effet, le renforcement de la capacité de production, l’augmentation de la durée et de la qualité du service, par la réalisation des installations ainsi évoquées, contribuera fortement j’en suis sûr à : la baisse du tarif de l’électricité de 240 F/kWh en 2020 à 150 FCFA/kWh en 2021 ; la mise à disposition des consommateurs 6000 compteurs d’énergie ISAGO à prépaiement en cours d’acquisition par l’AMADER et à des conditions favorables ; l’amélioration des conditions de vie des populations (santé, éducation, communication, etc.) ; la promotion des activités génératrices de revenus ; la sécurisation des personnes et de leurs biens ; la réduction de la pauvreté ;en un mot, à l’atteinte des objectifs de développement durable. Je voudrais vous annoncer que l’objectif final recherché par le Gouvernement uniformiser les tarifs d’électricité entre le milieu rural et le milieu urbain dont les études sont en cours. Je voudrais vous rappeler que la réussite de ce projet dépend beaucoup de l’intérêt et du soin que vous, populations bénéficiaires, y apporterez. A cet effet, j’invite les clients au règlement régulier des factures de consommation pour garantir la continuité du service qui leur sont offert. Je voudrais réitérer à l’ensemble de nos partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale qui a toujours été aux côtés du Mali, dans la mise en œuvre de sa politique d’accès des populations rurales, aux services énergétiques modernes, la reconnaissance et la gratitude du Gouvernement du Mali pour son appui au développement du secteur de l’énergie. Aussi, voudrais-je féliciter l’AMADER pour le sens du service public et saluer le Groupement d’entreprises SAGEMCOM ENERGIE & TELECOM/SAGEMCOM MALI. chargé d’exécuter les travaux de la construction de la centrale hybride, le Groupement d’Ingénieur-Conseil ARTELIA / CTEXCEI chargé du contrôle et l’opérateur K&NEM Sarl que j’invite à faire preuve de professionnalisme dans la gestion des installations pour la fourniture dans les meilleures conditions, du service public de l’électricité qui lui est confié pour la durée de son autorisation » Déclare le Ministre dans son speech inaugural.

Bokoum Abdoul Momini

