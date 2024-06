Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec Helen Keller International/Mali a organisé, jeudi 30 mai, une cérémonie au CICB. Une occasion mise à profit par Alex K BROWN, Directeur Pays de Helen Keller international, pour évoquer les avancées de l’élimination et de l’éradication de ces maladies.

Au Mali, la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) demeure une préoccupation majeure du gouvernement et ses partenaires dont Helen Keller Intl/Mali. Elles représentent un obstacle majeur au développement, entravant la croissance économique, compromettant la santé des communautés et perpétuant le cycle de la pauvreté.

Témoin des effets dévastateurs de ces maladies sur la vie quotidienne des individus et des communautés, Helen Keller International, ne peut pas rester insensible dans la lutte contre les MTN en tant que partenaire au développement.

D’où la participation de Helen Keller international à la célébration mondiale de lutte contre les MTN. Cette journée a pour but de servir de catalyseur pour transformer la sensibilisation en action, obtenir des ressources accrues pour les MTN et surtout inciter le leadership politique et l’appropriation des programmes, a rappelé Alex K BROWN, Directeur Pays Helen de Keller International.

Il a indiqué que les MTN constituent toujours un véritable problème de santé publique et aussi un fléau qui affecte des millions de personnes dans le monde, en particulier dans les régions les plus défavorisées.

« En tant que partenaires techniques et financiers, nous sommes témoins des effets dévastateurs de ces maladies sur la vie quotidienne des individus et des communautés. Nous voyons des enfants privés de leur éducation, des adultes incapables de travailler et des familles entières plongées dans la détresse en raison de l’impact débilitant de ces maladies », a-t-il expliqué. Cependant, malgré ces défis, beaucoup de progrès ont été réalisés grâce à des initiatives de lutte contre les MTN, telles que les campagnes de traitement de masse, les campagnes de sensibilisation, les formations, les supervisions, les enquêtes…

Mise en œuvre de stratégies novatrices

Ces efforts concertés par le gouvernement du Mali et ses partenaires dont les principaux demeurent Helen Keller ont permis de transformer des vies et revitaliser des communautés. Parmi les succès réalisés dans cette lutte contre les MTN, on note : depuis 2020, tous les districts endémiques (75/75) ont atteint les critères d’arrêt de TDM contre la filariose lymphatique ; et la soumission du dossier d’élimination est prévue en 2025.

En avril 2023, le Mali est devenu le 17e pays dans le monde et le 7e pays en Afrique à être validé par l’OMS comme ayant éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Actuellement, seulement deux MTN à chimiothérapie préventive sont sous traitement de masse, il s’agit de l’onchocercose et les schistosomiases.

Ces progrès sont le résultat d’engagements fermes des autorités sanitaires, du bon partenariat mais aussi le développement et la mise en œuvre de stratégies novatrices afin de mener des activités de lutte contre les MTN dans un contexte de crise sécuritaire.

Au nom des partenaires, en cette journée mondiale de lutte contre les MTN, Alex K BROWN a rappelé que ces brillants résultats obtenus reflètent la mise en œuvre des plans stratégiques 2007-2011, 2012-2016, 2017-2021 de lutte contre les MTN. « Cependant, de nombreux défis restent à relever pour maintenir les acquis et de prévoir le risque accru de retrait des bailleurs de fonds », a-t-il souligné.

Au nom de Helen Keller Mali et de tous les partenaires, Alex K. BROWN a salué l’OMS pour son engagement constant dans la lutte contre les maladies en général et les MTN en particulier. Il a par la même occasion féliciter toutes les équipes socio-sanitaires, les collectivités et les communautés villageoises qui malgré les multiples crises ont pu atteindre des résultats très satisfaisants

Abdrahamane SISSOKO

