Le chantier de dématérialisation de la gestion des caisses de la CMSS en marche : Le rapport du projet du PAFEEM remis au DG de la CMSS.

Dans le cadre de l’appui du Projet de Promotion de l’Accès au financement de l’Entreprenariat et de l’Emploi (PAFEEM) à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale, une étude diagnostique de la dématérialisation des prestations et de la digitalisation des paiements des caisses sur l’ensemble du territoire de Kayes à Kidal en passant par Bamako a été menée. Le rapport définitif de cette étude a été remis ce jeudi 31 août 2023 au Directeur général de la CMSS. Ledit rapport est basé sur une démarche pragmatique déclinée en deux étapes que sont :

– le diagnostic de la dématérialisation des prestations et de la digitalisation des moyens de paiement ;

– une proposition de feuille de route pour la mise en œuvre des scénarii identifiés.

Tout en remerciant le PAFEEM pour la qualité et la célérité du travail, le Directeur Général de la CMSS a rassuré de sa disponibilité dans la poursuite du chantier de la modernisation ainsi que la mise en œuvre de recommandations consignées dans ce rapport.

Pour sa part, la coordinatrice du PAFEEM, TOURE Fatoumata COULIBALY, a fait part de sa satisfaction de la collaboration avec les services respectifs pendant les trois mois de travaux et a fait savoir au Directeur Général l’engagement de l’ensemble des acteurs impliqués dans cet important projet.

Les deux parties sont convenues d’organiser des concertations périodiques pour assurer le suivi du projet.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS.

