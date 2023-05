Des moutons, des accès à toutes les chaînes Canal+ pendant 1 an, un séjour (tout frais compris) à Dakar, Canal+ propose une panoplie de cadeaux à ses abonnés. L’annonce a été faite le mercredi dernier à son siège au cours d’une conférence de presse.

Fatoumata Sow, responsable communication de Canal+ et ses collègues, ont donné tous les détails des offres promotionnelles du 25 Mai au 30 Juin 2023. Le décodeur Canal+ monte en couleur. Du 25 mai au 30 Juin, au lieu de 10. 000 FCFA, Canal+ propose son décodeur à 5000 FCFA à partir de la formule accès. «On ne se limite pas à ça. Nous offrirons aux abonnés la parabole et tous ses accessoires gratuitement en plus de l’installation par nos techniciens agréés, avec une garantie de 6 mois», a détaillé Sidi Tall, Directeur des ventes à Canal+ Mali.

«Nous allons lancer sur la même période (25 mai au 30 juin), une offre promotionnelle qui s’adresse à tous nos abonnés : 15 jours d’accès à toutes les chaînes Canal+ après tout réabonnement. A partir du 1er juillet seront offertes aux abonnés les chaînes Canal+ à 2.000 FCFA seulement. Par exemple, pour tous les abonnés qui sont sur la formule de base accès, qui ont l’habitude de payer 5.000 FCFA avec 2.000 FCFA supplémentaire, ils auront accès en plus de leur formule de base accès, à toutes les chaînes Canal+, c’est-à-dire à partir de 7000 FCFA», a souligné Yacouba Diallo.

Pour le responsable des réabonnements, «il y aura pas mal de programmes riches et des contenus diversifiés en juin, des séries qui arrivent pour le grand plaisir des abonnés, le tournoi de Roland Garros, la finale de la ligue des champions…»

Une Tombola

A en croire Sidi Tall, «nous voulons que les populations maliennes où qu’elles soient, puissent avoir accès aux programmes de Canal+ même dans les lieux les plus reculés du pays. C’est pourquoi nous allons partir ver elles ».

Pour couronner la période promotionnelle, Canal+ Mali prévoit une tombola. «On a décidé de faire plaisir à nos abonnés à travers une Tombola. Du 25 mai au 18 juin, chaque jour sans exception, nous aurons 2 gagnants. Le premier rentrera avec 1 mouton pour la fête de Tabaski, le deuxième gagnant aura un abonnement évasion plus qui est à 20 000 FCFA pendant 1 an. Du 19 au 30 Juin, on aura également deux gagnants tous les jours. Le premier gagnant aura un abonnement tout canal qui est à 40 000 FCFA et le deuxième un abonnement évasion plus qui est à 20 000 FCFA durant 1 an. Un séjour à Dakar est mis en jeu au profit des nouveaux abonnés.», a indiqué la responsable de communication, Fatoumata Sow. « Pour être éligible, à la Tombola, il faut 3 mois d’abonnement au minimum à la formule accès», a-t-elle précisé.

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :