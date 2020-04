Un peu plus de 27% pour Sidiki et un peu moins de 26% pour Oumar Mariko. La circonscription de Kolondiéba est en passe d’être l’une des plus grosses attractions de ce second tour des législatives 2020. Comme dans un mouchoir de poche tel qu´il n’en existe nulle part sur l’ensemble des circonscriptions. L’ancien ministre et ancien directeur général de l’ORTM a contraint l’emblématique ancien leader estudiantin au second tour dans un ballotage défavorable pour le dernier.

Cet état de fait pourrait être le signe annonciateur d’un chamboulement à Bagadadji, siège de l’AN. En effet, Docteur Oumar Mariko est incontestablement une icône au double plan de la pratique parlementaire et de la représentation des populations partout au Mali. L’homme est celui qui, le mieux, a assimilé la notion de ’’tout mandat impératif est nul’’. En effet, Docteur Oumar Mariko n’a jamais été un élu de son unique Kolondiéba. Il est l’élu de la Nation entière : sur tous les fronts, partout où l’injustice et la violation des droits des citoyens sont en cours dans le pays. Le député de la proximité saura-t-il relever le défi ?

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

