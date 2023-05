Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable , a présidé le 22 mai 2023 au Centre International de Bamako les travaux de la 1ère édition de la ‘Semaine de l’innovation’. C’était en présence du comité directoire de l’Ong Mali Folkecenter Nyetta organisatrice dudit événement.

La Semaine de l’Innovation technologique, promotion des emplois verts et des énergies renouvelables pour la résilience climatique et la cohésion sociale se déroule du 22 au 23 mai, elle se veut une tribune riche en inter-échange. En présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre, Modibo Koné félicitant les organisateurs déclare : « Je voudrai à l’entame de mon propos, partager avec vous, tout le plaisir qui m’anime en m’adressant à cette auguste assemblée à l’occasion de cette cérémonie d’ouverture solennelle de la Semaine de l’Innovation dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables pour la résilience climatique et la cohésion sociale « Innov-ReC », porté par l’ONG Mali-Folkecenter Nyetaa en collaboration avec l’Ambassade du royaume de Suède au Mali”. Et de poursuivre: “En initiant la semaine de l’Innovation avec comme thème central : Climat et innovations digitales : Quelles opportunités pour les emplois verts et le développement durable ? Mali-Folkecenter Nyetaa et ses partenaires prouvent une fois de plus que la nécessité de travailler ensemble pour la cause de l’environnement est le seul moyen de gagner notre combat commun à savoir la protection de notre environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Dans son intervention, le PCA de Mali Folkcenter Nyetta, Ibrahima Togola, est revenu sur les objectifs de la semaine tout en indiquant qu’il s’agit d’un espace de partage et d’échange. Au programme des débats et conférence seront animés sur les thématiques portant sur :

: défis et enjeux de la transition énergétique au Mali ; l’éducation environnementale ; les innovations dans le secteur des énergies renouvelables , comment attirer les emplois verts ect.

De plus, une compétition sur l’innovation va également se tenir.

Khaydiatou SANOGO/maliweb.net

