Les membres du comité syndical de l’UNTM de la CMSS en formation : Pour renforcer davantage la cohésion sociale et l’esprit d’équipe.

Une centaine de membres du comité syndical de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) ont participé à une session de formation portant sur le thème : « les aspects des relations professionnelles pour l’équilibre des services publics ».

Démarrée ce mardi 8 octobre 2024 dans les locaux de la Direction Générale, cette session se déroulera en trois jours. Les participants qui sont venus des directions régionales et de la Direction Générale de la CMSS , vont se pencher sur le rôle des syndicalistes dans la bonne marche du service. L’objectif de cette formation est de renforcer les capacités des syndicalistes dans la consolidation des relations de travail au sein des services respectifs, notamment dans les relations entre les Comités syndicaux et les équipes de directions régionales.

Exprimant sa gratitude à la direction générale de la CMSS pour son soutien à la tenue du présent séminaire, le Secrétaire général du comité syndical de l’UNTM/ CMSS, Mr Thierno Madani Thiam, a insisté sur la nécessité d’un partenariat constructif entre le syndicat et la direction générale. « Un syndicaliste non formé est un danger pour lui-même, pour les militants et pour son administration » dit – il. Le Secrétaire Général a lancé un appel aux membres des syndicats et à l’ensemble des travailleurs de la CMSS, pour accompagner la direction générale dans ses efforts pour atteindre les objectifs communs, prônant ainsi une complicité positive entre les deux entités.

Le Directeur Général de la CMSS Ichaka KONE, a souligné l’importance de la présente session de formation qui, sans nul doute, va renforcer davantage la cohésion sociale et l’esprit d’équipe. « C’est pour cette raison que depuis ma prise de fonction, j’ai fait de la valorisation du capital humain à travers des sessions de formation de mon personnel, une priorité tout en prônant la paix, l’efficacité, le sérieux dans le travail » dit-il avant d’ajouter qu’il considère « la CMSS , y compris les syndicats, comme « une grande FAMILLE » au sein de laquelle les membres ont l’obligation professionnelle et morale d’avancer tous ensemble.

Le secrétaire général adjoint de l’UNTM, Hamadoun Bah, a félicité la CMSS pour la pertinence et l’utilité de cette initiative qui marque un tournant dans les relations entre les syndicats et la direction de la CMSS et constituera désormais un modèle à suivre. Aussi, il a mis en avant l’importance de la formation syndicale pour assurer un syndicalisme de développement, saluant au passage l’esprit de solidarité de l’UNTM. « C’est à travers de telles rencontres que l’on parvient à se comprendre , à s’unir et à renforcer la cohésion sociale et l’esprit d’equipe si chers au Directeur Général » a-t- il rappelé.

Avant de terminer, il a appelé les travailleurs de la CMSS à privilégier l’intérêt commun au détriment des intérêts individuels.

Aminata Bocar SOW, CCOM- RP/CMSS.

Commentaires via Facebook :