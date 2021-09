Manchester United – Newcastle (4-1), Ronaldo réussit son retour à MU

Pour son premier match avec MU après douze ans d’absence, Cristiano Ronaldo a frappé très fort. Il a été le héros du succès contre Newcastle (4-1).

Très attendu pour son grand come-back sous les couleurs de Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait plus que répondre aux attentes. En verve, le Portugais a été le grand artisan de la victoire glanée par les Red Devils. Il a inscrit deux buts, un par mi-temps, répondant de la meilleure des manières à ceux qui avaient émis des réserves quant à sa capacité de briller de nouveau dans ce championnat.

Pour son retour, Ronaldo a mis son costume de gala

Non, CR7 n’est pas trop vieux. Il est même au sommet de son art. C’est comme s’il n’avait jamais quitté les Red Devils vu qu’il a repris ses bonnes habitudes d’entrée. Ceux qui ont pris place à Old Trafford, et ils étaient très nombreux parmi les anciennes gloires du club (Ferguson, Giggs…), en ont eu pour leur argent. Le théâtre des Rêves a même rarement aussi bien porté son nom.