Professeur d’enseignement supérieur (à la retraite), Bakary Traoré, le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions est détenteur d’un Doctorat en Droit Public de l’Institut de Pédagogie Universitaire de Bamako.

Il a derrière lui une riche carrière professionnelle et une expérience notamment en matière de promotion et de protection de la famille. Il fut, entre autres, coordinateur du processus d’élaboration de la Politique Nationale de Promotion et de Protection de l’Enfant (adoptée en 2014) et son Plan d’action (2015-2019) ; Coordinateur du processus d’élaboration de la Politique Nationale de la Famille (adoptée en 2015) et son Plan d’action (2016-2020).

Mais aussi expert représentant le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dans le comité interministériel d’élaboration des rapports initiaux et périodiques, relativement à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en 2011 .

En outre, le nouveau ministre chargé de la Refondation de l’État a été de 2017 à ce jour, Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit Public de Bamako ; directeur national de la Promotion de l’Enfant et de la Famille entre 2012 et 2017. Entre 2003 et 2012, Bakary Traoré a également été conseiller technique au Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

