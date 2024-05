Pour le 64è anniversaire de leur Indépendance : Les Togolais du Mali ont célébré l’événement avec faste !

L’esplanade du Centre international de conférence de Bamako a abrité les festivités du 64è anniversaire de l’Indépendance du Togo. Le thème choisi pour célébrer l’événement est la «Cohésion sociale et le bon vivre ensemble, socle de l’épanouissement de la communauté togolaise au Mali», un appel à l’engagement pour l’intégration sociale.

La cérémonie a débuté par les hymnes nationaux des deux Etats. Placée sous le signe de l’intégration et de l’épanouissement de la communauté togolaise au Mali, la commémoration de l’anniversaire de leur pays a enregistré la forte présence des résidents togolais au Mali, de nombreux diplomates et responsables du pays hôte. L’objectif est de raffermir les liens de coopération entre les deux pays et, au-delà, entre tous les pays africains.

Le Consul Honoraire du Togo au Mali, Son Excellence Mamadou Diakité, a salué l’hospitalité légendaire des Maliens à l’endroit de ses concitoyens qui se sentent chez eux. Il a invité les deux peuples à perpétuer les valeurs du vivre ensemble telles «l’unité, le civisme, le patriotisme, la solidarité et le respect mutuel». Il les a exhortés à s’unir davantage pour affronter le défi terroriste qui frappe les deux pays. Il a rappelé à la communauté togolaise le respect des principes en vigueur en République du Mali, gage de son intégration sociale.

Bonnes relations d’amitié et de coopération

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Seydou Coulibaly, a parlé de la qualité des relations entre les deux Etats. «Au plan bilatéral, le Mali et le Togo entretiennent de bonnes relations d’amitié et de coopération», a-t-il déclaré, non sans déplorer que cela demeure en deçà des opportunités des attentes des deux peuples.

La célébration de ce 64è anniversaire, espère-t-il, offre de l’opportunité aux deux Etats de renforcer les relations bilatérales et internationales, qui connaissent un développement favorable au plan mondial depuis un certain temps. Seydou Coulibaly a, au nom des plus hautes autorités du Mali, souhaité bonne fête de l’Indépendance à la République sœur et amie du Togo.

Le Délégué Pays du Haut conseil des Togolais de l’extérieur au Mali, Kokkou Attigan, a demandé à ses compatriotes à faire preuve de patriotisme, d’intégrité, de respect à l’autorité pour l’épanouissement de la communauté togolaise au Mali et pour la construction de la patrie.

La soirée a été agrémentée par un dîner copieux, des prestations d’artistes et des animations folkloriques.

Broulaye Koné, Stagiaire

