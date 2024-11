Bamako, le 14 novembre 2024 – Le Vérificateur général Monsieur Samba Alhamdou Baby a solennellement remis son Rapport annuel 2023 à Son Excellence le Général de corps d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat. La cérémonie a eu lieu au Palais présidentiel de Koulouba, en présence du Premier ministre, Chef de Gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, du Président du Conseil national de Transition, des Présidents des Institutions de la République et de certains membres du Gouvernement. Il était accompagné d’une forte délégation du Bureau du Vérificateur Général (BVG).

Dans son allocution introductive, le Vérificateur Général a soutenu que « Le présent rapport annuel embrasse des domaines particulièrement importants. En effet, les 50 missions de vérification et d’évaluation de politiques publiques, dont les résumés constituent la quintessence, ont été réalisées dans des secteurs ayant un lien direct avec le quotidien et le bien-être de nos concitoyens. » Avant d’ajouter qu’en 2023, ces missions se répartissent en 35 vérifications financières et de conformité, quatre (4) vérifications de performance, huit (8) vérifications de suivi de recommandations et trois (3) évaluations de politiques publiques. »

Évoquant l’évolution de la situation de traitement de ces dossiers, M. Baby a dit qu’elle « se présente comme suit : neuf (9) dossiers ont été déférés au Parquet général de la Cour Suprême ; seize (16) dossiers ont fait l’objet d’examen par la chambre compétente ; deux (2) sont en instruction ; trois (3) sont en instance de déféré. En outre, la saisine du parquet était en cours pour cinq (5) dossiers. »

Sur le même registre, la situation des trente-cinq (35) dossiers dénoncés au Procureur de la République du Pôle National Economique et Financier se présente comme suit : trente-deux (32) dossiers sont en cours de traitement à la brigade d’investigation spécialisée, dans les cabinets d’instructions spécialisés, et au Parquet national économique et financier ; un (1) dossier a été transmis à la cour suprême ; un (1) dossier a été transmis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Commune III du District de Bamako ; un dossier (1) a été jugé.

Baby ajoutera : « En ce qui concerne les transmissions et dénonciations en 2023, le Vérificateur Général a transmis 35 dossiers au Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême et dénoncé trente-cinq (35) dossiers aux Procureurs de la République, chargé du Pôle économique et financier. »

Ces résultats sont le fruit des rapports synergiques entre les autorités judiciaires et le Bureau, suite notamment à l'adoption et à la promulgation de la nouvelle loi régissant le Vérificateur Général.

Le Vérificateur Général a aussi remercié la Section des Comptes de la Cour Suprême, le Pôle national économique et financier et toutes les autorités judiciaires, la Direction générale du Contentieux de l’Etat, le Conseil national de la Société civile et tous les autres acteurs intervenant dans la chaîne de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière.

En réponse, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, SE le Général de Corps d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, a vivement félicité le BVG pour le travail remarquable qu’il accomplit et qui aide le Gouvernement à lutter efficacement contre la corruption et la délinquance économique et financière pour une gestion irréprochable de nos ressources publiques, l’avènement du Mali kura avec une totale refondation de l’Etat. Car, décidé à redresser le pays, il dira : « Nous devons unir nos forces pour créer un environnement où la corruption n’a plus sa place. »

Après cette cérémonie solennelle, le Vérificateur Général remettra dans les jours à venir son rapport annuel 2023 au Premier ministre, Chef du gouvernement et au Président du Conseil national de Transition. Il le présentera aussi au Président de la Cour suprême.

NB : Retrouvez le Rapport annuel 2023 qui est axé sur le condensé de synthèses de l’ensemble des rapports sectoriels déjà rendus publics sur le site du BVG (www.bvg-mali.org).

CCOM/BVG

