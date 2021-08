Réseau téléphonique : Fortement perturbé

Le réseau mobile des opérateurs Orange et Moov Africa a connu de fortes perturbations consécutives à des actes de vandalisme affectant un grand nombre de clients dans les régions septentrionales.

L’incident, qui a débuté le 27 juillet, serait dû à des actes de vandalisme perpétrés sur les équipements de signalisation qui permettent au cœur de réseau de localiser les téléphones.

Des jours noirs pour Orange et Moov Africa. Les deux opérateurs de téléphonie mobile ont connu un des plus grands actes de vandalisme. Ont été concernés des dizaines de milliers d’abonnés mais aussi tous les abonnés des opérateurs virtuels qui utilisent le réseau d’Orange, comme. « Les clients, sur la partie Nord du territoire, ont rencontré de grandes difficultés pour passer des appels et envoyer des SMS depuis plusieurs jours d’affilé. Quant à l’internet mobile, les difficultés ont persisté par intermittence alors qu’un retour à la normale est attendue », a expliqué plusieurs sources. Un retour à la normale est prévu pour le début de la semaine prochaine. Des équipes de dépannage ont été déployées sous escorte dans la zone et toutes les dispositions techniques sont en cours pour rétablir le réseau, a rassuré le ministère de la communication et de l’économie numérique dans un communiqué rendu public le vendredi 6 août dernie11

L’angoisse des populations s’est enflée. Le téléphone reste un outil privilégié de contact avec les siens en proie à l’insécurité et un moyen d’informer les autorités d’attaques en préparation ou en cours.

Fani

Commentaires via Facebook :