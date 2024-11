L’ex-président sénégalais a adressé lundi ses félicitations au Pastef, le parti au pouvoir, suite aux premières tendances qui le placent en tête des élections législatives anticipées organisées la veille.

Bien que tête de liste de la coalition d’opposition Takku-Wallu, Macky Sall n’a pas voté pour les législatives anticipées du 17 novembre comme il avait l’habitude de le faire, à chaque scrutin, dans sa ville natale de Fatick. Il a toutefois salué, sur les réseaux sociaux, la maturité démocratique du peuple sénégalaisaprès que les tendances qui continuent de tomber donnent le Pastef vainqueur.

« Je voudrais, en mon nom personnel et en celui des leaders et membres de la Coalition Takku Wallu Sénégal, féliciter la Coalition Pastef pour sa victoire à l’issue des élections législatives de ce dimanche 17 novembre 2024 », a dit M. Sall qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024. Reconnaissant la souveraineté populaire, il a souligné que ce scrutin démontre une fois encore « l’attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie, socles de notre cohésion sociale et de notre vivre-ensemble ».

L’ancien dirigeant a également tenu à remercier l’ensemble des électeurs pour leur participation, en particulier ceux ayant voté pour la liste qu’il partage avec le nonagénaire Abdoulaye Wade, son prédécesseur à la tête de l’Etat.

« Je voudrais dans le même élan remercier tous mes compatriotes sans exclusive, hommes, femmes, jeunes des villes, du monde rural et de la diaspora, et exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont bien voulu porter leurs suffrages sur la liste que j’ai eu l’honneur de diriger », a-t-il souligné, tout en rappelant que le Sénégal reste « un grand peuple, une grande nation ».

Avant Macky Sall, d’autres leaders de l’opposition, comme l’ancien Premier ministre Amadou Ba et le maire de Dakar Barthélémy Dias, ont également félicité le Pastef pour son avance sur les élections.

ODL/te/Sf/APA

Source: https://fr.apanews.net/

